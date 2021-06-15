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15.06.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo объявила о крупном отзыве автомобилей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo сообщила о подготовке к проведению отзывной кампании, которая затронет более 85 тысяч автомобилей различных моделей, реализованных в США. Проблема - в возможном отказе топливного насоса.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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В документах, поданных шведским автопроизводителем в Национальное управление безопасности дорожного движения, говорится о том, что предохранитель топливного насоса низкого давления номиналом 15 А может перегореть из-за повышенного напряжения, возникающего, когда модуль управления двигателем требует отключения модуля подачи топлива.

За выходом предохранителя из строя последует остановка двигателя.

В отзыве участвуют седаны S60, S90 и S90L, универсалы V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, а также внедорожники XC60 и XC90. Все автомобили выпущены в 2019 и 2020 годах.

Volvo планирует уведомить клиентов об отзывной кампании 1 августа. На проблемных машинах будет заменён предохранитель на новый, большего номинала - 20 А.

#Volvo