Volvo объявила о крупном отзыве автомобилей

Volvo сообщила о подготовке к проведению отзывной кампании, которая затронет более 85 тысяч автомобилей различных моделей, реализованных в США. Проблема - в возможном отказе топливного насоса.

В документах, поданных шведским автопроизводителем в Национальное управление безопасности дорожного движения, говорится о том, что предохранитель топливного насоса низкого давления номиналом 15 А может перегореть из-за повышенного напряжения, возникающего, когда модуль управления двигателем требует отключения модуля подачи топлива.

За выходом предохранителя из строя последует остановка двигателя.

В отзыве участвуют седаны S60, S90 и S90L, универсалы V60, V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, а также внедорожники XC60 и XC90. Все автомобили выпущены в 2019 и 2020 годах.

Volvo планирует уведомить клиентов об отзывной кампании 1 августа. На проблемных машинах будет заменён предохранитель на новый, большего номинала - 20 А.