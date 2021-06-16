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16.06.2021 11:02
Рубрика: Авто

Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо

Текст: Сергей Тихонов, Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одной из причин роста цен на дизельное топливо является желание нефтяников "догнать" темпы роста до показателей бензина, отметил независимый топливный эксперт Виктор Костюков.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ранее "Коммерсант" сообщил, что с начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 5% и достигли исторического максимума в 52,6 тысячи рублей за тонну. При этом с начала месяца индекс цен увеличился на 2,21%.

"Это в условиях полного профицита внутреннего рынка, его превышения более чем в два раза над реальным спросом. Полагаю, что ситуация на рынке стабилизируется в ближайшее время - либо благодаря исчерпанию запаса роста цены до уровня инфляции, либо из-за действий регуляторов". - пояснил эксперт "Российской газете".

"В настоящее время внутренний топливный рынок остается премиальным для поставок топливными компаниями - благодаря демпферному механизму производитель получает от 4 до 6 тыс. рублей на поставленную тонну топлива, что существенно влияет и на темпы конечных цен, сдерживая их", - добавил Костюков.

Фото: iStock
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Ранее Минэнерго спрогнозировало, что динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. По данным ведомства, растущий спрос стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления.

"По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем за аналогичный период 2019 года - около 108,5 тыс. тонн в сутки. По этой причине нехватка топлива на АЗС в принципе исключена", - пояснили в ведомстве.