Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо

Одной из причин роста цен на дизельное топливо является желание нефтяников "догнать" темпы роста до показателей бензина, отметил независимый топливный эксперт Виктор Костюков.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что с начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 5% и достигли исторического максимума в 52,6 тысячи рублей за тонну. При этом с начала месяца индекс цен увеличился на 2,21%.

"Это в условиях полного профицита внутреннего рынка, его превышения более чем в два раза над реальным спросом. Полагаю, что ситуация на рынке стабилизируется в ближайшее время - либо благодаря исчерпанию запаса роста цены до уровня инфляции, либо из-за действий регуляторов". - пояснил эксперт "Российской газете".

"В настоящее время внутренний топливный рынок остается премиальным для поставок топливными компаниями - благодаря демпферному механизму производитель получает от 4 до 6 тыс. рублей на поставленную тонну топлива, что существенно влияет и на темпы конечных цен, сдерживая их", - добавил Костюков.

Ранее Минэнерго спрогнозировало, что динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. По данным ведомства, растущий спрос стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления.

"По оперативным данным, с начала июня ежесуточные отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в среднем на 4% выше, чем за аналогичный период 2019 года - около 108,5 тыс. тонн в сутки. По этой причине нехватка топлива на АЗС в принципе исключена", - пояснили в ведомстве.