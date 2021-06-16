КамАЗ продал в Европе первый премиум-тягач

Дилер Камского автозавода в Республике Беларусь поставил в адрес транспортной компании первый грузовик семейства К5. Речь идёт о КамАЗе-54901 с сервисным контрактом сроком на три года.

Напомним, весной премиальный тягач успешно прошёл тестирование на дорогах Европы, где вызвал ажиотаж. Тогда сообщалось, что иностранный перевозчик намерен приобрести около 20 экземпляров КамАЗ-54901. Компанию полностью устроили характеристики модели.

Магистральный грузовик оснащается 450-сильным 12-литровым турбодизелем Р6 и автоматической коробкой передач ZF. Автомобиль оборудован топливными баками общим объёмом 1400 литров.

КамАЗ-54901 является первой моделью нового семейства тягачей поколения К5. Грузовик имеет каркас от Mercedes-Benz Actros, частично унифицированную с немецкой машиной кабину, а также оригинальный дизайн передней части и собственный интерьер.

В России КамАЗ-54901 стоит от 7 000 000 до 7 600 000 рублей. Камский автозавод планирует создать широкую продуктовую линейку К5. К примеру, уже разработаны самосвалы -6595, -65951, -65952 и карьерные самосвалы -65805 и -65807.