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16.06.2021,  
11:29
Текст:  Михаил Русин

Новое поколение: названы особенности разрабатываемых выстрелов для РПГ-7

В России идет разработка боеприпасов нового поколения, предназначенных для гранатомета РПГ-7. Их создает входящее в концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех НПО "Базальт".
Фото: Антон Вергун \ РИА Новости Фото: Антон Вергун \ РИА Новости
Фото: Антон Вергун \ РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника конструкторского бюро "Базальта" Николая Середу, первые такие боеприпасы ожидаются через 2-3 года. По его словам, для модифицированного гранатомета РПГ-7В2 создаются выстрелы, эффективность которых будет на 20-30 процентов выше существующих. Речь идет о разработке целого комплекта боеприпасов.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Гроза танков и вертолетов: 60 лет назад был принят на вооружение РПГ-7

Преимущество новых выстрелов, в частности, заключается в их повышенной бронепробиваемости. Она составляет до 600 миллиметров. Для сравнения: бронепробиваемость первых боеприпасов РПГ-7 не превышала 260 миллиметров. Также повысится точность стрельбы. По словам эксперта, сейчас на дальности прямого выстрела, которая составляет 150 метров, цель поражается с разбросом 40-50 сантиметров. А на расстоянии до километра точность может превышать габариты мишени.

"Поэтому возникла необходимость повысить эту точность, чтобы даже на дальности до километра было возможно, пускай не с первого выстрела, со второго, но, тем не менее, попасть и поразить танк, чтобы точность была в районе нескольких метров, до пяти, скажем", - отметил Николай Середа.

Напомним, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 был принят на вооружении ровно 60 лет назад. Несмотря на солидный возраст, это оружие активно используется до сих пор.

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