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16.06.2021 06:27
Рубрика: Общество

Денис Проценко назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Иммунитет организма человека к перенесенной коронавирусной инфекции сохраняется около девяти месяцев после болезни. После чего можно снова делать прививку от COVID-19. Такое мнение высказал главный врач московской ГКБ №40 "Комунарка" Денис Проценко в интервью на YouTube-канале "Анонимы".

Фото: mos.ru
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"Прошло 1,5 года, у нас накопились данные от первых заболевших, и мы понимаем, что приобретенный иммунитет после болезни - это около девяти месяцев", - сказал врач.

При этом медик подчеркнул, что предположение о том, как долго удерживается иммунный ответ на вакцину нуждается в проверке. "Сейчас есть понимание, не точная уверенность, а понимание, что это как минимум девять месяцев. Накопили данные, и может окажется, что это не девять месяцев, а год. Мы пока не понимаем, насколько длительный будет иммунный ответ после вакцинации, а не после болезни, поэтому вокруг этих девяти месяцев сейчас крутится", - сказал Денис Проценко.

Отметим, что в столичном регионе наблюдается рост диагностики COVID-19. В Москве объявлена неделя нерабочих дней. "Сейчас к нам поступают больше 200 человек каждый день. Это больше, чем в пиковые периоды", - рассказал главврач и призвал население делать прививки от коронавируса. Он отметил, что вакцинация позволяет организму выработать антитела, которые быстро будут подавлять вирус. За полтора года в больницу поступили 32 тысячи пациентов с подтвержденным коронавирусом, и лишь двое из них ранее проходили вакцинацию. В большинстве случаев прививка от COVID-19 обеспечивает легкое течение заболевания, которое не требует госпитализации.

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