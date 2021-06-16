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16.06.2021 13:33
Рубрика: Происшествия

"Скопинскому маньяку" запретили общаться с журналистами и ходить в бары

Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу полиции и прокуратуры на решение Скопинского районного суда о дополнительных ограничениях Виктору Мохову, известному как "скопинский маньяк". Сам Мохов на заседание не явился, сообщила "РГ" официальный представитель облсуда Анна Кремнева.

Фото: DMITRY DMITRIYEV/EPA
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В апелляционной жалобе административные истцы настаивают на применении к Мохову всех заявленных дополнительных административных ограничений в полном объеме. А именно запрещении Мохову общения со СМИ, в том числе в интернете, посещения заведений, где распивают спиртные напитки или продают алкоголь на розлив, а также увеличении числа явок в полицию для регистрации с 2 до 4 раз в месяц. Напомним, суд первой инстанции удовлетворил лишь последний пункт - явку в МОМВД каждую неделю.

В Рязань на заседание облсуда Мохов не приехал. Впрочем, он и в Скопине, где проживает, в суд не ходил. Однако, как сообщили "РГ" в пресс-службе облсуда, он предоставил к заседанию заявление с просьбой рассматривать дело без него. Кроме того, в заявлении он указал, что не возражает против запрета на общение с журналистами.

Суд, учитывая мнения сторон, удовлетворил апелляцию полиции и прокуратуры. "Скопинскому маньяку" к прежним запретам, установленным Пугачевским райсудом Саратовской области, - не посещать массовых мероприятий, не выходить по ночам из дома за исключением необходимости этого по работе, не выезжать за пределы Скопинского района - добавились еще несколько пунктов: запрет на общение со СМИ и посещение заведений, где продают алкогольные напитки на розлив. И, как ранее установил Скопинский районный суд, ему необходимо отмечаться в полиции 4 раза в месяц.

Напомним, Мохов, получил прозвище "скопинский маньяк" за похищение и превращение в сексуальных рабынь двух школьниц в 2000 году. Девушки пробыли в плену почти 4 года. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. В этом году он освободился, отбыв срок полностью.

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