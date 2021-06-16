СК предъявил обвинение главврачу рязанской больницы, где погибли люди

В Рязани главврача областной клинической больницы им. Семашко, где при пожаре погибли люди, обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Следствие подало ходатайство в суд о мере пресечения, сообщает официальный сайт СК России.

Главный врач облбольницы Людмила Сорокина была задержана накануне. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности трем лицам вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Глава СКР Александр Бастрыкин сегодня, выслушав доклад о ходе расследования дела о гибели людей при пожаре в рязанской областной больнице, поручил избрать для Людмилы Сорокиной наиболее мягкую форму меры пресечения. Следствие направило в суд ходатайство о том, чтобы ей запретили ряд определенный действий.

Напомним, в рязанской ОКБ им. Семашко в ночь на 9 июня произошел пожар в реанимационном отделении, где находились пациенты с тяжелой формой COVID-19. Три человека в возрасте 68 лет, 63 лет и 72 лет погибли, еще одна 61-летняя женщина скончалась в реанимации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.