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16.06.2021 09:52
Рубрика: Дороги

"Автодор" рассказал о планах по продлению трассы Казань-Екатеринбург

Текст: Василий Кошкин
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Автодор" планирует в 2023 году приступить к новому проекту - продлению трассы Казань-Екатеринбург. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"У нас вообще много проектов, которые мы рассматриваем​​​. Первый - идти на восток через Омск и Новосибирск. До Омска совершенно четко видим необходимость высокоскоростной трассы, где будет экономиться время. Второй - развитие юго-восточной хорды, которая идет через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Сегодня путь из Урала на юг - это перепробеги в 400 километров", - сказал он.

Строительство трассы Казань-Екатеринбург должно завершиться в 2024 году. Общая протяженность - около 800 километров, при этом 288 километровая дорога от Дюртюлей до Ачита будет построена "с нуля".

Ранее Петушенко заявил, что большая часть строящейся трассы между Казанью и Екатеринбургом, которая станет продолжением высокоскоростной дороги из Москвы, будет бесплатной для автомобилистов. Платных участка будет два: реконструируемый обход Нижнекамска и 288 километров нового строительства от Дюртюлей до Ачита.