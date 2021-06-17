Компании города Ясный запустят совместные проекты с партнерами из Беларуси

Крупная делегация предпринимателей Оренбургской области побывала в Республике Беларусь. В состав группы вошли руководители компании "Оренбургские минералы", а также предприятий-резидентов ТОСЭР "Ясный": "СТС", "ПГС", "Оммикс", "Эксис", "Композит", "Мастодек", "ОМ" и "Мастмастер". На сегодня товарооборот между предприятиями РБ и Ясного составляет несколько сотен миллионов рублей, задача - выйти на миллиардный показатель.

Визит был организован при поддержке министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и Белорусского госконцерна​ "Беллегпром".

Большой интерес у белорусских партнеров вызвала выпускаемая в Оренбуржье продукция из хризотилцемента. Так, на встрече в Министерстве архитектуры и строительства РБ обсуждались вопросы расширения линейки хризотил-цементных изделий, а также организации их производства на базе местных предприятий - "Красносельскстройматериалы"​ и "Кричевцементношифер". Кроме того, речь шла о разработке новых облицовочных и кровельных материалов, использовании мастики для ремонта кровель объектов и сооружений промышленности и АПК, применении асбокартона на металлургических предприятиях и дорожной добавки в строительстве дорог.

Оренбургскую делегацию в ходе зарубежного визита сопровождал торгпред РФ в Республике Беларусь Юрий Золотарев. В Торгпредстве заверили, что окажут поддержку предпринимателям области в организации производств и поставок в РБ.

Радушный прием ждал российскую делегацию в компании "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" - это крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Следует отметить, что опыт "Оренбургских минералов" - одной из крупнейших хризотилдобывающих компаний мира - в освоении горной техники и технологии высоко ценится предприятиями не только РФ, но и зарубежья. Мнение оренбургских специалистов по праву считается авторитетным среди представителей отрасли.

Примечателен факт, что о предстоящем визите гендиректора компании "Оренбургские минералы" Андрея Гольма руководители холдинга сообщили президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, который посетил БЕЛАЗ днем раньше.

"БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" сегодня разрабатывает принципиально новую концепцию развития: здесь рассматривают возможность поэтапного перехода компании к производству не только автомобильной, но и бульдозерной, экскаваторной и другой техники для горных предприятий. Поэтому компания особо заинтересована в партнерстве с предприятиями, которые помогут эту технику продвигать. Опыт "Оренбургских минералов" по эксплуатации оборудования и работе с подрядами будет очень полезным в случае достижения договоренности о совместном продвижении продукции БЕЛАЗа на Южном Урале.

Российские бизнесмены побывали на первом полигоне, где работает беспилотная техника компании. Ее эксплуатация имеет свои особенности, поэтому БЕЛАЗу очень важно, чтобы как можно больше предприятий умели грамотно управлять и обслуживать "беспилотники".

Кстати

На встрече представителей оренбургских компаний "Композит" и "Мастодек" с крупнейшим в РБ производителем композитных полимерных материалов "Системы ограждений" речь шла о поставках в Беларусь композита и совместном производстве различной продукции - в том числе шумозащитных экранов, сетчатых ограждений, пешеходных ограждений, каркасно-тентовых конструкций, дренажных систем и прочего.

Выгодное предложение по организации ремонтов и изготовления нового дробильного оборудования сделали оренбургские компании "УПМ" и "ЭКСИС" крупнейшему в Европе предприятию по добыче и переработке плотных горных пород - белорусскому РУПП "Гранит".

С компанией "Нива-холдинг" - лидером​ белорусского​ горного машиностроения - предприниматели из Ясного реализуют совместный проект по разработке, производству, поставке и продвижению новых буровых станков на российский рынок. Соглашение было подписано на деловом форуме "Евразия". Первый образец изготавливается сейчас в Беларуси, последующие - в России компаниями "УПМ" и "Оммикс".

Новое направление сотрудничества - выращивания промышленной конопли и производства широкой линейки изделий на ее основе - оренбургские коммерсанты обсудили на встрече с председателем концерна "Беллегпром" Татьяной Лугиной и начальником управления внешнеэкономических связей Наталией Мурашко. В Беларуси наработан большой опыт культивации и переработки культуры, которым партнеры готовы поделиться.