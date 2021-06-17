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17.06.2021 17:10
Рубрика: Происшествия

Затопленную Керчь сняли на видео с воздуха

Текст: Илья Изотов (Керчь)

В интернете на Youtube-канале "Керчанин" опубликована сделанная с квадрокоптера запись затопленной после аномального ливня Керчи.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
На востоке Крыма 20 тысяч человек лишены водоснабжения после ливня

После выпадения почти 90 миллиметров осадков под водой оказались целые улицы и микрорайоны города-героя. Многие автомобили погружены в воду по крышу. Вода поднялась местами больше чем на метр и затопила подвалы и цокольные этажи многих зданий, а также местный стадион. Всего, по данным МЧС, в Керчи подтоплены 248 домовладений. Для пострадавших жителей организовано пять пунктов временного размещения, куда уже эвакуированы более 125 человек.

Вышедшая из берегов речка Мелек-Чесме подтопила городскую больницу № 1, где вода на цокольном этаже поднялась на 1,2 метра. Больницу уже подключили к электроснабжению, и она работает в штатном режиме. А новых пациентов временно отвозят в соседние медучреждения.

Тем не менее без энергоснабжения остаются 40 тысяч человек, а без водоснабжения - 20 тысяч. По решению властей введен режим чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня.

- К ликвидации последствий подтопления привлечены 285 человек, 60 единиц техники, 17 мотопомп, 11 плавсредств, - отметили в МЧС республики. - Сейчас завершаются восстановительные работы на сетях электро- и газоснабжения в Керчи и Ленинском районе.

По прогнозам МЧС, если дождь возобновится, вода может уйти с улиц города сегодня вечером. А из затопленных сел Приозерное и Новоотрадное Ленинского района она уже ушла.

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