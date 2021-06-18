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18.06.2021 16:13
Рубрика: Легковые авто

Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ

Текст: Евгения Думанская
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Мировой кризис на рынке электронных автокомпонентов станет стимулом для использования отечественных комплектующих на российских автоконцернах, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
На АвтоВАЗе активно готовятся к выпуску Lada Niva Travel

Как отметил Шпак, у производителей, работающих на территории России, появился повод задуматься о локализации производственных технологических цепочек внутри страны, а также активнее использовать отечественную электронику.

"У нас активный диалог с автопроизводителями на этот счет идет и они эти риски понимают, и понимают, что работа с локальным производителем может дать большую устойчивость бизнесу", - приводит ТАСС слова Шпака.

Автопроизводители во всем мире уже несколько месяцев испытывают проблемы из-за нехватки на рынке полупроводников и других автокомпонентов.

Некоторые крупнейшие концерны, например, General Motors и Hyundai Motor, приостановили работу некоторых заводов или снизили объемы производства из-за перебоев в поставках. Российский АвтоВАЗ в последний месяц на несколько дней останавливал производство некоторых моделей.

Ранее стало известно, что Минпромторг предлагает начать выдавать производителям электронных автокомпонентов льготные кредиты по ставке 1% годовых.