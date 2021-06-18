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18.06.2021 08:01
Рубрика: Российский автопром

На АвтоВАЗе активно готовятся к выпуску Lada Niva Travel

Текст: Валерий Карташов

АвтоВАЗ уже сообщал о переносе сборки Lada Niva Travel с завода "Лада Запад Тольятти" на основной конвейер. В мае на АвтоВАЗе собрали первую Niva Travel.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В СКП Lada Niva Legend продолжается подготовка к переносу производства Lada Niva Travel. Как сообщает Avtograd news, за неделю на вышеупомянутой линии выпускают несколько экземпляров Niva Travel для отработки всей технологической цепочки.

Пока вазовцы пытаются выйти на необходимый уровень качества модели. Внедорожник окончательно переедет на главный конвейер АвтоВАЗа до конца корпоративного отпуска в августе.

Что касается "Лада Запад Тольятти", то предприятие будет законсервировано. При этом члены коллектива "Лада Запад Тольятти" станут сотрудниками АвтоВАЗа.

Продажи Lada Niva Travel, которая получила изменённую внешность, стартовали в феврале текущего года. Диапазон цен - от 779 900 до 941 900 рублей. Полноприводный автомобиль предлагается с 80-сильным "атмосферником" объёмом 1,7 литра, 5-ступенчатой механической КП, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

#Lada