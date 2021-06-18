Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19

Основным распространителем "индийского" штамма коронавируса являются молодые люди. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Наиболее активная часть населения - молодежь - его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший "индийский" штамм. Градоначальник также отметил, что для сопротивления этому варианту инфекции нужен более высокий уровень антител.

Ранее ВОЗ добавила "индийский" штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.