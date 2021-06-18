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18.06.2021 16:17
Рубрика: Общество

Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Основным распространителем "индийского" штамма коронавируса являются молодые люди. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Наиболее активная часть населения - молодежь - его распространяет в своей среде и в других возрастных группах", - сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший "индийский" штамм. Градоначальник также отметил, что для сопротивления этому варианту инфекции нужен более высокий уровень антител.

Ранее ВОЗ добавила "индийский" штамм коронавируса в список наиболее опасных. По данным ученых, этот вариант COVID-19 имеет более высокие темпы роста переносимости с человека на человека.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в конце марта. Как выяснили ученые, эта разновидность несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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