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18.06.2021 16:59
Рубрика: ДТП

ГИБДД назвала смертельные магистрали Москвы

Текст: Владимир Баршев
Столичная Госавтоинспекция совместно с ЦОДД правительства Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города. Самой опасной стала Московская кольцевая автодорога.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе более чем на 6%, а также количества погибших в них людей на 39% и раненых - на 13%, проблема безопасности остается актуальной. За пять месяцев текущего года в дорожных авариях на ней погибли 20 человек.

Фото: Getty Images
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Второе место печального списка разделили Кутузовский проспект и Варшавское шоссе - в ДТП на каждой из магистралей погибли четыре человека. Замыкает тройку антирейтинга - Ленинградское шоссе, где зарегистрировано трое погибших.

Основными причинами этих ДТП стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, остановка на магистрали в полосе движения, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Впрочем, эксперты добавляют в качестве причин этих аварий еще одну. А именно организацию дорожного движения. Выезд на встречную полосу на многополосной дороге могли бы предотвратить разделительные заграждения.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напомним, что на Смоленской площади на Садовом кольце произошло несколько резонансных ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В последнем, случившемся на днях, человеку просто стало плохо за рулем, и он выехал на встречку. Было бы хотя бы тросовое заграждение, этого ДТП не случилось бы.

Абсолютное большинство аварий на Кутузовском проспекте с выездом на встречную полосу происходит в районе метро Кутузовская. Там проспект делает поворот. Был бы там разделительный барьер, не было бы лобовых ДТП, которые отличаются высокой тяжестью последствий.