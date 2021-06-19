Эксперты оценили предвыборный список "Единой России"

Лидеры общефедерального списка "Единой России" абсолютно отвечают запросу избирателя на новые лица в партии, на внимание и заботу со стороны государства, это уважаемые люди, которые пользуются доверием граждан, заявили "Российской газете" эксперты по итогам предвыборного съезда партии.

Напомним, в субботу "Единая Россия" представила список из 600 кандидатов, которые пойдут от нее на выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. В первую пятерку федерального списка президентом РФ были предложены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач московской ГКБ №40 "Коммунарка" Денис Проценко, руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кроме того, 49 губернаторов возглавили соответствующие территориальные группы, среди первых номеров партийных списках в субъектах РФ также спикер Госдумы Вячеслав Володин (Саратовская область), директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский (Санкт-Петербург), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе (Ивановская и Владимирская области) и другие.

Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры:

- Первая пятерка списка "Единой России" - это очевидно социальный посыл. Шойгу, Лавров, Шмелева, Проценко, Кузнецова - это очень хороший электоральный сигнал, который создает у избирателей ощущение полного соответствия их запросам на защиту, заботу, обновление и это, безусловно, должно сработать в ходе самой кампании.

Избиратели всегда хотят новых лиц, например, Елена Шмелева - довольно внятный и интересный ньюсмейкер, который может принести очки партии. Что касается Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, я бы не переоценивал значение их большого стажа в политике, потому что у каждого из них очень сильные социальные паттерны - образы, построенные на глубинном запросе людей на защиту и справедливость, на силу. Российский избиратель любит таких кандидатов. Начиная с 1999 года, когда Шойгу возглавил список избирательного блока "Единство", его авторитет, его сила, его социальный капитал всегда работали в сознании избирателя эффективно. Я думаю, что и в этом году не будет никаких исключений.

Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ:

- Лидеры списка подобраны абсолютно точно, это люди, обладающие наибольшим рейтингом, доверием со стороны наших граждан. Доверие к Сергею Шойгу и к Сергею Лаврову очень велико, и к нашей коллеге, уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой. Что касается врача, Денис Проценко - известная фигура, доверие к врачам, которые боролись с коронавирусом, у нас очень большое. Елена Шмелева, руководитель "Сириуса", тоже очень известный человек. Мне кажется, первая пятерка сформирована идеально.

Очень правильно подобраны региональные группы. "Единая Россия" подходит к этому профессионально, делаются замеры общественного мнения. Там нет людей случайных или таких, к кому есть большой негатив. Это делалось не по принципу большой должности, если говорить о региональных группах, а именно по принципу избирательности, отсутствия большого антирейтинга. И в первых рядах идут люди, которые пользуются доверием людей.

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества:

Федеральная часть списка, предложенная президентом России Владимиром Путиным, максимально точно отражает актуальные запросы граждан страны: увеличение мер социальной защиты, поддержка семьи, материнства и детства, улучшение качества образования и здравоохранения.

Первая пятерка списка партии - это сочетание и выверенный баланс между политикой и практикой, прямая двусторонняя связь между законотворчеством и реальными запросами граждан, их насущных проблем. Сделана ясная заявка на то, что легислатура следующей Думы будет выстроена на приоритете достижения целей национального развития на основе приоритета интересов каждого гражданина. Предложение президента позволит "Единой России" сформировать оптимальную электоральную и политическую конструкцию.

Среди лидеров списка - министры с самым высоким рейтингом среди своих коллег, а также представители профессиональных сообществ, чья деятельность является наиболее социально одобряемой - медицина, образование, защита материнства и детства. Для партии и ее базового электората также очень важно, что список возглавит один из отцов-основателей, который вместе с Владимиром Путиным создавал "Единую Россию" более чем 20 лет назад.

Учитывая, что большинство территориальных групп возглавили главы регионов с актуальным (недавно подтвержденным на выборах) высоким рейтингом, можно прогнозировать результат партии 19 сентября в диапазоне 45-48%.