Бастрыкин особо заинтересовался ДТП с участием автобуса на Кубани

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал информацию по факту ДТП с пострадавшими - пассажирами рейсового автобуса на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Глава ведомства поручил руководителям доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, ходе и результатах проверок.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня утром на автодороге "Славянск-на-Кубани - Петровская - Целинный - Ачуево" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились 32 пассажира.

В результате аварии автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Всего пострадали 14 пассажиров автобуса.

Напомним, Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР организовал доследственную проверку.