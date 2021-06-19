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19.06.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин особо заинтересовался ДТП с участием автобуса на Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал информацию по факту ДТП с пострадавшими - пассажирами рейсового автобуса на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин потребовал от подчиненных подробные доклады о резонансных ЧП

Глава ведомства поручил руководителям доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, ходе и результатах проверок.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня утром на автодороге "Славянск-на-Кубани - Петровская - Целинный - Ачуево" произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в салоне которого находились 32 пассажира.

В результате аварии автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Всего пострадали 14 пассажиров автобуса.

Напомним, Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР организовал доследственную проверку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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