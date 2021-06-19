Коричневую бухту Ялты сняли с коптера после наводнения

В интернете на видеохостинге Youtube опубликована снятая с квадрокоптера набережная Ялты, через которую во время аномальных ливней вытекло в море несколько сотен тысяч кубометров грязной замусоренной воды.

Автор видео Ignat Metlev отмечает, что город-курорт пережил сильнейшее наводнение за последние 100 лет. Менее чем за сутки в Ялте накануне выпало 135 миллиметров осадков - это более чем три месячных нормы осадков.

Бурные водные потоки неслись по спускающимся со склонов горной гряды улицам, поднимая и унося автомобили, уличную мебель, крышки канализационных люков и мусор.

Отсюда и потрясающие последствия, снятые с высоты птичьего полета. К вечеру затопленной осталась только часть набережной возле памятника Ленину и морского вокзала. С воздуха видно, как из реки Водопадной в море продолжают сливаться мутные потоки воды. В акватории Ялтинского морского вокзала и вдоль набережной вода приобрела темно-коричневый цвет из-за смытых в море веток, корней деревьев и прошлогодней листвы. Чуть дальше от берега вода имеет светло-коричневый оттенок из-за попавшей в морскую воду глины и грязи.

По последним данным в городе зафиксировано 87 случаев подтоплений. Эвакуированы туристы из двух отелей.

В целом в городе эвакуирован 281 человек, в том числе 49 детей. 11 человек получили травмы при ливне, один человек погиб.

С наступлением темного времени суток коммунальные службы при поддержке МЧС продолжают уборку дорог и тротуаров города от намывов глины, камней и грязи. Мобильный отряд Черноморского флота прибыл в Ялту для оказания помощи жителям после сильного ливня. Несколько районов Ялты по-прежнему остаются без водоснабжения и электроэнергии. Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено завтра в первой половине дня. По-прежнему перекрыто движение автотранспорта на нескольких наиболее пострадавших улицах.