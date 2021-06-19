В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

К вечеру 19 июня и на следующий день в Крыму снова ожидаются грозовые дожди, ливни, шквалистый ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение на ближайшие сутки передало МЧС Крыма.

Спасатели просят граждан отказаться от поездок на природу, воздержаться от походов горы, соблюдать меры предосторожности на улицах.

Напомним, на этой неделе большая часть полуострова оказалась в зоне стихийного бедствия. Ливни затопили Севастополь и Евпаторию. Больше всего от разгула стихии пострадали города Керчь и Большая Ялта. В общей сложности спасателям пришлось эвакуировать около 1800 человек. Больше 100 жителей до сих пор не могут вернуться в свои дома и остаются в местах временного размещения. В Ялте к вечеру сегодняшнего дня обещают восстановить централизованное водоснабжение, прерванное из-за ливней. От стихии пострадали 18 человек, один погиб, еще один числится пропавшим без вести.

После схода селевых потоков начался разбор завалов и подсчет ущерба. В Ялте и Керчи работают комиссии, которые должны помочь определить понесенные убытки. Глава Крыма заверил, что никто из жителей не останется один на один с бедой и сообщил, что намерен обратиться к президенту за финансовой помощью.