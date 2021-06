The Last of Us 2 исполнился год. Как одна игра навсегда изменила индустрию

Фото: Скриншот игры The Last of Us Part II

Сегодня, 19 июня, исполняется ровно год с релиза The Last of Us Part II. Игра задолго до релиза запустила цепную детонацию слабых мест интернет-воинов, а сразу после выхода была подвергнута настолько яростной "ревью-бомбёжке", что сайту-агрегатору Metacritic даже пришлось в очередной раз пересматривать политику выставления оценок.

Скандалы вокруг приключений Элли в постапокалиптическом мире не утихали практически весь 2020 год. Попутно проект отхватывал одну за другой награды в престижных номинациях на различных премиях и мероприятиях.

Фото: Скриншот игры The Last of Us Part II

По сути, вторую часть "Одних из нас" можно смело назвать точкой кипения и невозврата для всей игровой индустрии - ни один другой тайтл не вызывал столь большого числа противоположных оценок у критиков и геймеров.

Спустя год можно попробовать хладнокровно и рационально разобраться в причинах случившегося.

За что же онлайн-бойцы, плотными рядами атаковавшие средний балл The Last of Us Part II, критиковали игру?

В основном, за сюжетную составляющую - из игры исключили одного из ключевых персонажей оригинала, добавили новых героев и антигероев, и у аудитории заполыхало так, что космонавты с орбиты в первые недели после релиза могли принять "горение" фанатов за уличное освещение - фигурально выражаясь, конечно же.

Фото: Скриншот игры The Last of Us Part II

Была и ещё одна, не менее серьезная проблема. Дело в том, что после одного из трейлеров игру в ходе промо-кампании начали "продавать" как настоящий ЛГБТ-флагман, коей она ни в коем случае не является.

Да, в сиквеле есть персонажи нетрадиционной ориентации, но история строится совсем не вокруг этого, а их наличие в сюжете не является чем-то основополагающим. Главный фундамент сценария - месть и принятие ее последствий в жестоком мире рухнувшей цивилизации.

По большому счету, The Last of Us Part II - это правильная и очень взрослая версия сериала "Ходячие мертвецы". Здесь зомби также являются скорее фоном, задающим сеттинг, а настоящую опасность представляют другие выжившие.

Фанатам не понравилось то, что сценаристы сделали с персонажами, историей и концовкой - из мнимого хэппи-энда первой части все трансформировалось в реализм и, как следствие, жестокость. Это не значит, что сюжет "плохой" - он очень грамотно составлен и композиционно, и с точки зрения логики - цепочки последовательности принятых решений и их последствий.

Фото: Скриншот игры The Last of Us Part II

Да и в целом в плане режиссуры и постановки детище Нила Дракманна задало новую, недостижимую до этого планку качества, став прямым конкурентом кинематографу. После такого крупным студиям просто нельзя будет делать сюжетно-ориентированные проекты без оглядки на катсцены из игры Naughty Dog.

При этом второй аспект, за который ругали продолжение "Одни из нас" - это вторичный по отношению к оригиналу геймплей. И здесь в защиту авторов до сих пор сказать абсолютно нечего. Наитупейший доступ к инвентарю через крестовину, а также незамысловатые пострелушки и стелс образца 2013 года - действительно главные костыли всего проекта. Ситуация была бы кардинально другой, если бы авторы использовали в качестве основы игрового процесса идею интерактивного кино, вроде того, как это реализует Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human).

Нельзя не отметить и чисто техническое исполнение, про которое вообще практически не писали. The Last of Us Part II - это идеально оптимизированная игра. При запуске на стандартной PlayStation 4 (не Pro) вентилятор приставки, вопреки опасениям, не начинал звучать громче, чем двигатели Boeing 737, а просадки FPS случались всего в паре мест за все прохождение. Уровень графики при этом до сих пор ставит под сомнение необходимость в некстгене.

2020-й вышел во всех отношениях сложным годом. Киноиндустрия, как и многие другие отрасли, значительно пострадала из-за пандемии. И видеоигры в этот момент, можно сказать, впервые в истории, вышли на первое место по популярности, а локомотивом этого движения выступила именно The Last of Us Part II, ставшая, пожалуй, главным событием в массовой культуре за 2020 год.

Играйте в хорошие игры и берегите своих близких.