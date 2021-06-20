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20.06.2021 17:30
Рубрика: ПДД

В ГИБДД рассказали, каким водителям уделяют особое внимание

Текст: Юрий Зубко
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госавтоинспекции республики Алтай рассказали о том, что в летний период транспортный поток на дорогах региона заметно возрастает, во многом это происходит из-за большого числа туристов, решивших отдохнуть в Горном Алтае.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Не зная, как вести себя на горной дороге, и проявляя излишнюю самонадеянность и уверенность, иногородние водители зачастую рискуют своими и чужими жизнями", - отмечается на сайте ведомства.

Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание данной категории участников дорожного движения и проводят с ними профилактические беседы, призывая не терять бдительность и сознательность за рулем. Инспекторы также напоминают, что нельзя забывать о световозвращающих элементах на одежде в темное время суток.

Ранее начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников предложил вернуть в школы уроки вождения. По его словам, это не только повысит грамотность и безопасность всех учеников, но и позволит им получить водительское удостоверение вместе с аттестатом в 17 лет.

Также в ГИБДД нашли лазейку, с помощью которой водители не платят штрафы. Оказалось, что некоторые автовладельцы пытаются избежать штрафов за административные правонарушения, не переоформляя на себя машину умершего родственника. Таким образом водители уходят и от уплаты налогов.

#ПДД