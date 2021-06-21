Главы МИД стран СНГ запустили акцию памяти к 80-летию начала войны

К 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны запустили в социальных сетях акцию памяти в странах Содружества. Видео этой патриотической инициативы размещено в понедельник и на официальной странице белорусского МИД в Facebook.

"Для каждого народа СССР эта война обернулась национальной трагедией. Сегодня народные поэты голосами министров иностранных дел стран - участниц СНГ напомнят всем нам об ужасе войны и героизме защитников, вероломстве врага и стойкости наших предков, горести потерь и слезах радости Победы! Мы в СНГ помним, чтим и бережем мирное наследие!" - подчеркнули в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств продекламировали стихотворения на военную тематику на родных языках. Белорусский министр Владимир Макей, в частности, прочитал стихотворение Якуба Коласа "Абаронцам роднай зямлі".

А инициатором этой акции выступила РБ как страна-председатель в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.