Названо лучшее время для поиска работы и просьб о повышении зарплаты

Найти подходящую работу, попросить о повышении зарплаты. Когда лучше всего это сделать? Свои советы дал руководитель портала Superjob Алексей Захаров.

Эксперт отметил, что идеальным временем для поиска работы является лето. "В этот период высок запрос от работодателей, а соискателей на рынке не так много, поэтому и нужную вакансию найти гораздо легче, - пояснил Захаров в эфире радио Sputnik. - Кроме того, летом можно получить и более высокую зарплату, чем в другое время года".

Ранее отмечалось, что в этом году почти в четыре раза в стране вырос спрос на специалистов в области земледелия. Легко найдут себе работу агрономы, садовники, трактористы. Глава Роструда заявил об историческом максимуме вакансий - цифра по стране приближается почти к двум миллионам (1,9 млн). Экономика развивается активными темпами, а рабочих рук не хватает, отметил глава ведомства.