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21.06.2021 04:33
Рубрика: Экономика

Названо лучшее время для поиска работы и просьб о повышении зарплаты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Найти подходящую работу, попросить о повышении зарплаты. Когда лучше всего это сделать? Свои советы дал руководитель портала Superjob Алексей Захаров.

Фото: deagreas / iStock
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Эксперт отметил, что идеальным временем для поиска работы является лето. "В этот период высок запрос от работодателей, а соискателей на рынке не так много, поэтому и нужную вакансию найти гораздо легче, - пояснил Захаров в эфире радио Sputnik. - Кроме того, летом можно получить и более высокую зарплату, чем в другое время года".

Ранее отмечалось, что в этом году почти в четыре раза в стране вырос спрос на специалистов в области земледелия. Легко найдут себе работу агрономы, садовники, трактористы. Глава Роструда заявил об историческом максимуме вакансий - цифра по стране приближается почти к двум миллионам (1,9 млн). Экономика развивается активными темпами, а рабочих рук не хватает, отметил глава ведомства.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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