Глава Роструда заявил об историческом максимуме вакансий

Электронные сервисы Роструда позволили работодателям самостоятельно выявить и исправить нарушения трудового законодательства, которые они допускали в своей деятельности, и избежать штрафов на 16 млрд рублей. Об этом "РГ" рассказал глава ведомства Михаил Иванков во время Петербургского международного экономического форума.

"Сервис "Дежурный инспектор" созданного нами портала онлайнинспекция.рф позволяет задать вопрос в режиме онлайн и в течение трех дней получить исчерпывающую консультацию, причем не в том формате, в котором принято, когда люди обращаются в госорганы, а простым понятным языком "Сейчас в сервисе аккумулированы 120 тысяч ответов"- рассказал Михаил Иванков.

Второй сервис "Электронный инспектор" позволяет работодателю провести самопроверку соблюдения трудового законодательства. Им воспользовались уже более 800 тысяч раз.

"Информация анонимная, мы выявленные нарушения никак не фиксируем, - продолжил Иванков. - Но если бы то же самое обнаружили реальные инспекторы в ходе настоящих проверок, сумма выписанных штрафов составила бы 16 млрд рублей".

Такой возможностью самопроверки активно пользуется малый бизнес, которому трудно держать у себя штат юристов и специалистов по трудовому праву, добавил Михаил Иванков.

По его словам, сейчас активно развивается еще один сервис - "Электронная проверка". Он нужен для обмена документами с трудовой инспекцией. Позволяет сократить затраты времени и издержки бизнеса при проведении контрольных мероприятий.

Руководитель Роструда также рассказал о портале "Работа в России".

"На сегодня у нас исторический максимум вакансий на портале "Работа в России" - 1,9 млн вакансий, такого никогда не было, - отметил руководитель Роструда. - Это говорит о том, что экономика развивается очень активно после пандемии. Благодаря тем сервисам, которые мы делаем, возросла эффективность портала "Работа в России" и для работодателя, которому надо закрыть вакансии, и для граждан, которые хотят найти работу, повысить свою квалификацию или переориентироваться на другое направление трудовой деятельности".

Кроме того, сейчас происходит серьезная реформа работы органов занятости населения, сообщил Михаил Иванков. Все их услуги гражданам и работодателям будут переведены в цифровой формат. Электронная система сама будет собирать необходимые справки и документы, которые надо приложить к заявлению о поиске работы. Подбор оптимальных вакансий будет проводить система CV-matching, использующая технологию искусственного интеллекта.

"Раньше основная задача работника органа занятости состояла в том, чтобы проверить предоставленные документы, времени для работы с человеком, подбора подходящей вакансии у него почти не оставалось, - отметил Михаил Иванков. - Теперь же инспекторы центра занятости пройдут обучение, станут кадровыми консультантами. Мы получим цифровую платформу, которая полностью уберет рутинные операции, систему искусственного интеллекта, которая подберет нужную вакансию и совершенно новый облик работника службы занятости, который взаимодействует с гражданином".

Переход центров занятости населения к новому формату работы начнется уже летом, в частности в электронный вид будет переведена услуга по подбору работы для гражданина и поиска работника для работодателя.