Захвативший в заложники детей в Колпино забыл обстоятельства нападения

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего Дениса Бельтюкова, который в ноябре прошлого года захватил в заложники шестерых детей и угрожал им убийством.

Как стало известно "РГ", версия о том, что Бельтюков страдает психическим заболеванием, не подтвердилась. Судебно-медицинская экспертиза сочла его вменяемым. Также было установлено, что в момент захвата детей мужчина был пьян.

Впоследствии, уже общаясь со следователями Бельтюков, заявил, что не помнит всех обстоятельств нападения. Эксперты объяснили частичную амнезию алкогольным опьянением непатологического характера.

Напомним, в ноябре прошлого года мужчина выгнал жену из квартиры, запер двери и стал угрожать детям. Бельтюков долгое время не шел на переговоры, его требования были не ясны.

Трагедии удалось избежать благодаря прокурору Колпинского района Игорю Ивкину. Он вступил в переговоры с Бельтюковым, уговорил его покинуть квартиру и проехать с ним в прокуратуру. После беседы Игорь Ивкин сам отвел Бельтюкова к следователям.

За этот отважный поступок Игорь Ивкин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.