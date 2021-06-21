Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 49

49 человек обратились за последние три дня в больницу Ялты за медицинской помощью. Все они получили травмы различной степени тяжести во время ливня или сразу после него. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в эфире телеканала "Россия-24".

По ее данным, большинство травм легкие и не требуют госпитализации. Вместе с тем мэр подтвердила, что один человек погиб во время наводнения, еще одна женщина считается пропавшей без вести. Один человек был прооперирован с травмой лодыжки.

Городской штаб начал принимать заявки об утере или порче имущества в результате стихии. Сейчас от горожан уже принято 143 заявления. Ранее местные власти анонсировали размер помощи. Горожанам пообещали разово 10 тысяч рублей. А также 50 тысяч рублей в случае утраты части имущества и 100 тысяч рублей при потере всего имущества. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увеличении размера помощи. Он уже докладывал президенту о последствиях катастрофических ливней в Крыму и попросил о финансовой поддержке пострадавших регионов полуострова.

Напомним, за последние дни в ряде муниципальных образований республики выпали обильные осадки. В результате оказались подтоплены территории в Севастополе, Евпатории, Феодосии, Ленинском, Советском и Кировском районах. Однако больше всех пострадали Керчь и Ялта. В этих городах за короткое время выпали две и три месячные нормы осадков соответственно. В результате подтопленными оказались сотни домов и десятки улиц. Серьезный урон нанесен городской инфраструктуре.