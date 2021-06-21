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21.06.2021 14:24
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с детьми под Туапсе

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Туапсе после ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности - часть 1 статьи 238 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ
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Напомним, сегодня утром на автодороге "Джубга-Сочи" в районе поселка Новомихайловского произошло столкновение двух автобусов, двигавшихся в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находились 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Все пассажиры были эвакуированы.

Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Несовершеннолетних пассажиров отправили в Туапсинскую центральную районную больницу № 2. Они получили ушибы и ссадины. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Никто из пострадавших не получил ожоги.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Первышов, дети будут находиться в больнице до окончания обследования.

"После того, как медики дадут заключение о возможность продолжить путь домой, ребята будут возвращены в Краснодар. Если родители захотят приехать к детям в больницу, мы готовы оперативно их туда доставить, - написал он. - В отношении организаторов перевозки будет проведена проверка".

По информации Евгения Первышова, колонна из десяти автобусов двигалась в сопровождении ГИБДД. Группа была зарегистрирована и перемещалась с соблюдением всех необходимых требований к детским перевозкам. Транспорт был заказан у компании, имеющей необходимые документы и разрешения. Кроме того, были уведомлены органы ГИБДД. Все сопровождающие были проинструктированы.

Сейчас на месте работает следователь, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также проверяется соблюдение требований безопасности при перевозке детей.

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