В пострадавшей от подтопления Ялте закрыли детские сады

В Ялте из-за последствий стихии минимум до конца этой недели приостановлена работа 18 местных дошкольных образовательных учреждений. Об этом сообщила глава Ялтинской администрации Янина Павленко.

Она рассказала, что сейчас специалисты Роспотребнадзора проводят в детсадах отбор проб воды и дезинфекцию.

- Приводим в порядок территорию детских садов, - сказала мэр.

При этом она отметила, что, если городские власти будут готовы открыть детские сады раньше, то обязательно проинформируют об этом ялтинцев.

В связи с этим глава городской администрации призвала местных работодателей "войти в положение" наемных работников, часть которых будут вынуждены остаться дома с детьми.

Кроме того, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора Павленко призвала горожан употреблять бутилированную воду, а воду из распределительной сети пить и использовать для приготовления пищи только после кипячения.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

22 и 23 июня решением главы РК Сергея Аксенова объявлены выходными днями.