В Беларуси стартовала Неделя молодежи

Почти каждый пятый гражданин десятимиллионной Беларуси, судя по официальной статистике, моложе тридцати лет. Поэтому при определении общенациональных приоритетов в Синеокой "обязательно учитываются интересы молодежи как наиболее активной части общества", - подчеркнул заместитель министра образования республики Александр Кадлубай. Он выступил в понедельник в пресс-центре БЕЛТА, напомнив, что ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. А в этом году, уточнил он, "с 21 по 27 июня в стране объявлена Неделя молодежи".

Говоря об участии молодого поколения в общественной жизни страны, замминистра отметил, что у него существует достаточно большой выбор для реализации своего потенциала: "от студенческого самоуправления, волонтерского движения до оказания содействия в открытии собственного дела и трудоустройства". Уже сегодня, по его словам, только в различные формы студенческого самоуправления вовлечены 46 тысяч молодежи.

Словом, убежден отраслевой руководитель, в РБ созданы все условия, чтобы молодежь могла проявить себя. Еще четверть века назад, напомнил он, в республике "был создан и специальный фонд президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. За истекшие годы из его средств было поощрено около 40 тысяч учащихся и студентов, более четырех тысяч педагогических и научных работников".

Государство, отметил замминистра, слышит и видит, какие вопросы и проблемы актуальны для молодежи, поддерживает ее общественные инициативы. "При органах власти есть молодежные консультативные и представительские структуры, которые являются значимым направлением развития государственного и общественного партнерства. Министерством образования открыт Республиканский молодежный центр, где ни одна инициатива молодых граждан не останется без внимания". В этой связи он напомнил, что проведение два года назад II Европейских игр в Минске стимулировало и развитие волонтерства, в котором уже приняло участие 60 тысяч молодых людей.

Анализируя тенденции государственной молодежной политики, оратор дал понять, что в нее вовлечены все без исключения структуры и организации, объединения, гражданское общество. Это позволило, по словам замминистра, создать успешную систему социальных, экономических, политических, организационных и иных мер, направленных на поддержку молодого поколения РБ.

Он сообщил, в частности, что прорабатывается и механизм государственного финансирования молодежных инициатив, который позволит региональным организациям получить поддержку на реализацию своих идей. А на финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежная политика" государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы будет направлено 10 млн белорусских рублей".

Обращаясь к белорусской молодежи, замминистра заявил, что именно благодаря поступательному движению общества "укрепляется суверенитет и независимость Отечества, создаются условия, позволяющие раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал. А государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы каждый молодой человек был востребован на своей родной земле".