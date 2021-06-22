Кроссовер Volkswagen ID.4 завалил тест на маневренность

Volkswagen ID.4, который продолжает завоёвывать популярность по всему миру, был протестирован на манёвренность экспертами сайта km77.com. К сожалению, электрический кроссовер разочаровал своей неповоротливостью.

Первая попытка могла бы оказаться удачной, если бы ID.4, разогнавшийся до 75 км/ч, не сбил два конуса.

Логичным решением стало снижение скорости до 73 км/ч, и автомобиль успешно справляется с "лосиным тестом". Но этого недостаточно для того, чтобы признать ID.4 машиной, которая справилоась с испытанием: для этого нужно не задеть ни одного конуса на скорости не менее 77 км/ч.

Эксперты отметили, что система ESC работает не всегда одинаково и иногда из-за её корректировки может возникать избыточная поворачиваемость. Ещё один момент связан с резиной Volkswagen ID.4: он "обут" в покрышки Bridgestone Turanza Eco, которые имеют низкое сопротивление качению. Это качество положительно сказывается на дальнобойности электрокара, но отрицательно влияет на поведение автомобиля при резком маневрировании.

Ещё одна проблема Volkswagen ID.4, выявленная в ходе испытаний, - электрическое управление распределением крутящего момента. Кроссовер, который принимал участие в "лосином тесте", имеет заднеприводную конфигурацию, и в случае, если бы это был автомобиль с обычным ДВС, то водитель бы просто нажал на газ при попытке машины уйти в занос. В случае с электрическим кроссовером такой метод не подходит: несмотря на расположение двигателя на задней оси, его поведение сравнимо с переднеприводным авто.

Не исключено, что у полноприводного Volkswagen ID.4 GTX с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом получится показать лучший результат.