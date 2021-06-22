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22.06.2021 17:58
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал новую "Буханку", которую никогда не выпустит

Текст: Валерий Карташов
Фото: Тимур Даутов Фото: Тимур Даутов
Фото: Тимур Даутов

Ульяновский автозавод в соцсетях опубликовал эскиз на тему УАЗ-452 ("Буханка") следующей генерации. Автором проекта является независимый промышленный дизайнер Тимур Даутов из Москвы.

Фото: Андрей Фандюхин
УАЗ будущего: еще один вариант от стороннего дизайнера

Судя по изображению, художник уловил дух и характер легендарной "Буханки". Микроавтобус сохранил фирменный силуэт, но при этом получил круглые фары со светодиодными элементами, защитный обвес, огромные колёса, высокий дорожный просвет и короткие свесы. Главное - новая "Буханка" выполнена с безрамочным остеклением.

В прошлом году московский дизайнер Андрей Давыдов представил свой вариант УАЗ-452 второго поколения. Концепт отличает детальная проработка. Автомобиль обладает чистыми формами кузова с вклеенными стёклами, узкой светодиодной оптикой с чёрной "монобровью", а также широким расстоянием между колёсами, мощными рейлингами, светодиодными фонарями.

Семейство УАЗ-452 производится с 1965 года. В линейку модели входит бортовой вариант и различные версии: фермер, фургон, комби, комби-экспедиция, автобус. Стандартная "Буханка" предлагается по цене от 837 000 рублей. Полноприводная машина комплектуется 112-сильным бензиновым мотором объёмом 2,7 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Ранее глава УАЗа признал, что предприятие собирает автомобили прошлого века. Речь идёт об УАЗ "Буханка" и "Хантер". Старый модельный ряд останется на конвейере пока есть спрос.

#УАЗ