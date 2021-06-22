Вице-президент РАН Чехонин: Мы не собираемся внедрять в мозг никакие чипы

Одна из центральных газет распространила сообщение, что "власти прорабатывают программу вживления чипов в мозг человека". Это сразу стало сенсацией, растиражировано многими СМИ. Приведены и подробности. Например, сказано, что документ создан Российской академией наук совместно с МГУ, что ее стоимость до 2029 года около 54 млрд руб., что средства на нее планируется выделить из нацпроектов "Наука", "Демография", "Здравоохранение", "Производительность труда и поддержка занятости" и "Цифровая экономика".

Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов. Это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного интеллекта.

Прокомментировать сенсацию редакция попросила вице-президента РАН Владимира Чехонина.

Владимир Чехонин: Скажу сразу, что эта, так называемая сенсация, мягко говоря, нонсенс, недоразумение. Прошу: напишите, что в этом проекте никто не собирается никакие чипы вживлять в мозг человека. И откуда взяты эти 54 миллиарда, тоже не пониманию. Словом, эту заметку даже не хочу обсуждать.

Что же на самом деле? Ситуация такая. Действительно поддержана идея проекта "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Сейчас проект в самом своем начале. Для его разработки создана рабочая группа из представителей РАН, минобрнауки РФ, других министерств, различных компаний, связанных с производством компонентов, которые могут быть использованы в проекте. В рабочей группе два руководителя, я со стороны РАН, а со стороны минобрнауки - заместитель министра Алексей Михайлович Медведев. После тщательной разработки проект будет отправлен в правительство. Только после этого можно говорить о его возможном финансировании.

Можно в общих чертах рассказать о сути проекта?

Владимир Чехонин: Еще раз прошу: подчеркните, что о чипировании мозга в нем ни слова. Эти авторы не имеют даже элементарного представления о том, что пишут. Теперь о проекте. В нем три основных блока. Первый - фундаментальные исследования молекулярно-биологических и клеточных механизмов работы мозга, второй - клиническое применение фундаментальных разработок, третье - нейроморфный интеллект, который предусматривает развитие искусственного интеллекта.

То есть, будет сделана попытка создать нечто, что работает, как наш мозг.

Владимир Чехонин: Да. Фактически это разработка ИИ, основанного на биологических принципах. В частности, так создаются некоторые суперкомпьютеры. В них заложены структуры, расположение и взаимодействие которых похоже на нейроны мозга.

Как я понимаю, данный проект - это, прежде всего, глубокие фундаментальные исследования. А что он даст практической медицине?

Владимир Чехонин: На основании фундаментальных разработок будут разработаны принципиально новые методы лечения, диагностики, профилактики заболеваний нервной системы. Большое раздел проекта посвящен разработке новых лекарств против тяжелых болезней, в том числе, Паркинсона и Альцгеймера.

Многие известные учёные говорят, что, несмотря на очень масштабные исследования мозга, которые ведутся во всем мире, наука до сих пор не знает, как он работает. Остается тайной за семью печатями.

Владимир Чехонин: С этим трудно спорить. Особенно много неизвестного в сфере когнитивных функций - памяти, сознания, мышления. В проекте будут глубоко изучаться функции нейронов, их взаимодействия и т.д. Как следствие, мы получим новые знания, которые, возможно, позволят глубже разобраться в механизме работы мозга.