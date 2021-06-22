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Вышел тизер третьего "Мира Юрского периода"

Новости
    22.06.2021, 12:12
Текст:   Олег Усков
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

На YouTube-канале "юрской" франшизы опубликован тизер пролога потенциального блокбастера "Мир Юрского периода: Господство" (Jurassic World Dominion) Колина Треворроу - третьего фильма новой трилогии.

Фото: youtube.com
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В пятиминутном ролике нам доложат, как именно ДНК древних ящеров сохранилась в реликтовом моските-кровососе. Что спустя 65 миллионов лет вылилось в создание печально прославленного парка, хищный плотоядный террор которого и живописуют с большим триумфом картины серии.

Пролог покажет, как выглядела Земля задолго до появления на ней людей. Также создатели посулили в триквеле семь новых видов динозавров.

Российская премьера "Господства" пройдет параллельно с мировой 9 июня 2022 года. Помимо Криса Пратта в ленте появятся актеры оригинальных "Парков" - Сэм Нил, Лора Дерн и Джеф Голдблюм. При этом Нил заверил в интервью, что они не ограничатся лаконичными камео - их персонажи будут представлены пообширнее, нежели простое гостевое участие для галочки.

Первый "Мир Юрского периода" вышел в 2015-м, второй - в 2018-м. Оба отличные. О чем свидетельствует и касса: более 1 670 00 000 (при бюджете в 150 миллионов) и более 1 308 000 000 (при 170 млн) соответственно.

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