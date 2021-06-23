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23.06.2021 10:01
Рубрика: Коммерческий транспорт

Hyundai приступил к производству пикапа Santa Cruz

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

На заводе Hyundai в Монтгомери, штат Алабама, стартовал серийный выпуск пикапа Santa Cruz. Поставки новинки стартуют позднее этим летом.

Фото: www.autoweek.nl
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Hyundai Santa Cruz присоединился к четырём моделям, выпускаемых на конвейере завода в Алабаме: Sonata, Elantra, Santa Fe и Tucson.

"Мы очень горды тем, что производим пикап Santa Cruz для Северной Америки, - прокомментировал президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Manufacturing Alabama Эрни Ким. - Запуск этого проекта - ещё одно свидетельство доверия компании к нашему заводу. Я очень горжусь членами всей команды, которая сделала всё, чтобы модель поступила в производство в эти непростые для всего мира времена. Мы не можем дождаться, когда наши клиенты смогут испытать Hyundai Santa Cruz в деле".

Мировая премьера Hyundai Santa Cruz состоялась в апреле 2021 года. Он создан на растянутой платформе Tucson. Пикап можно заказать с бензиновыми двигателями мощностью 190 и 275 л.с. Первый работает в паре с 8-диапазонным "автоматом", второй - с роботизированной преселективной коробкой передач. Опционально предложена система полного привода HTRAC.

Напомним, что в начале июня Ford представил конкурента Santa Cruz - пикап Maverick, и объявил цену на него, которая может стать одним из главных преимуществ перед "корейцем".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai