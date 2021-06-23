Как алюминиевые заводы сокращают "углеродный след"

Объем госгарантий на модернизацию алюминиевых заводов составит 0,3 трлн руб. Об этом "РГ" сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее президент поручил провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Иркутске, Братске, Красноярске, Новокузнецке. "Минпромторг и Минфин подготавливают необходимую документацию. В программе потребуется предусмотреть госгарантии на модернизацию этих заводов непосредственно в законе и бюджете. По оценкам Минфина, сумма гарантий может достичь 300 млрд", - заявила она.

Модернизация завершится к 2030 году. Существенное снижение выбросов в атмосферный воздух ожидается уже к 2024 году.

По поручению президента, в 2022 году "Русал", на заводы которого приходится 100% производства первичного алюминия в РФ, должен получить госгарантии по кредитам на экологические цели. "Проект предусматривает масштабную модернизацию технологического оборудования и производственных процессов на алюминиевых заводах. Его реализация позволит существенно сократить выбросы суммарных фторидов и бензапирена", - сообщили "РГ" в Минпромторге. Объем инвестиций "Русала" превысит 380 млрд рублей до 2027 года. Кроме того, на экологические цели "Русал" может привлекать "зеленое" финансирование. Это первая в России компания, которая получила от пула европейских банков синдицированный кредит на сумму свыше $1 млрд, привязанную к выполнению показателей устойчивого развития, включая экологическую составляющую.

Свои предложения по формированию программы госгарантий на 2022 год ведомство направило в минфин в начале июня. В пресс-службе минфина "РГ" сообщили, что вопрос "прорабатывается в рамках работы по формированию проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов".

Как отметили в Минпромторге, сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу минимизирует "углеродный след" первичного алюминия. "Модернизация алюминиевых заводов позволит к 2027 году подтянуть их до конкурентного "зеленого" уровня. По ходу глобального процесса декарбонизации и в связи с введением "углеродного" налога в ЕС перерабатывающие алюминий предприятия, как и производители конечной продукции, сами будут озабочены снижением своего "углеродного следа", и будут выбирать поставщиков первичного алюминия, которые смогут гарантировать им поставку "чистого" металла", - говорит Алексей Калачев, аналитик ФГ "ФИНАМ".

Почти вся российская алюминиевая отрасль представлена "Русалом". По крайней мере, пока не произошло анонсированного компанией разделения. "Она объявила о намерении сменить название на AL+, оставив в своем составе современные предприятия, производящие алюминий с нулевым углеродным следом, а заводы с более высоким следом, которым нужна модернизация до современного "безуглеродного" уровня, выделить в отдельную компанию. Это позволит "Русалу" занять на мировом рынке выгодную позицию поставщика самого "зеленого" алюминия, не дожидаясь, пока закончится реконструкция остальных заводов, - пояснил Алексей Калачев. - Более 80% произведенного в России алюминия продается на экспорт. Внутреннего спроса пока недостаточно, чтобы загрузить мощности отечественных алюминиевых заводов".

Согласно прогнозу International Aluminium Institute, к 2050 году мировое потребление алюминия увеличится примерно на 80% по сравнению с текущими показателями и превысит 170 млн т в год. При этом производство первичного алюминия вырастет до 90 млн т, примерно на 40%, в то время как вторичная переработка увеличится с 31 до 80 млн т в год - в 2,5 раза.

При этом в последнее время рынки металлов были несколько перегреты. "С оживлением мировой промышленности происходит восполнение запасов по всей производственной цепочке, что обеспечивает повышенный спрос. Сейчас ажиотаж спадает, и цены корректируются вниз. В этом году я ожидаю стабилизации цен на алюминий в диапазоне $2300-2500 за тонну", - прогнозирует Алексей Калачев.

В мире накоплено большое количество избыточных мощностей, и это будет сдерживать рост цен на алюминий. Объемы его производства растут. В России в 2019 году запущена первая серия Богучанского алюминиевого завода мощностью 298 тыс. т в год. Его полная проектная мощность составит почти 600 тыс. т. В Иркутской области строится Тайшетский алюминиевый завод мощностью 430 тыс. т.

В Китае в 2020 году ввели в строй не менее шести производственных линий на 1,68 млн т. По расчетам S&P Global Platts, в 2021 году в Китае будет введено в строй еще 10 новых заводов и производственных линий по выпуску первичного алюминия совокупной мощностью 2,98 млн т в год. Одновременно планировалось выводить из эксплуатации устаревшие мощности, но пока этого не происходит. В апреле ежедневный выпуск алюминия в КНР достиг рекордного уровня 111,667 тыс. т. Благодаря этому, мировое производство алюминия в апреле также вышло на рекордный среднесуточный уровень, составив 185,3 тыс. т.

Ожидается, что мощности по выпуску первичного алюминия в Китае достигнут пика к 2025 году и стабилизируются на уровне около 45 млн т в год. Сейчас они составляют уже около 43,5 млн т. При этом загрузка на начало мая составляет 39,71 млн т, то есть еще сохраняется возможность увеличения выпуска.

"В более отдаленной перспективе нет сомнений, что значение этого металла в "зеленой" экономике будет только возрастать. Он широко используется и в строительстве, и в машиностроении, и в энергетике, и в упаковке, и в ТНП, и может использоваться еще больше. Металл хорошо подвергается вторичной переработке без потери свойств. И, главное, он производится с использованием электроэнергии. Достаточно подключить производство к возобновляемым источникам энергии, например, к ГЭС, и вы получаете продукцию без "углеродного следа". Именно этим сейчас как раз озабочены основные производители", - резюмирует Калачев.