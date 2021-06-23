Критики из разных стран оценили спектакли "Воронежского кейса"

Самые заметные премьеры сезона 2020/21 показали театры столицы Черноземья в рамках Платоновского фестиваля. Оценить спектакли "Воронежского кейса" смогли известные критики, организаторы арт-форумов из семи стран, а также жители и гости города.

Практика шоукейсов распространена на крупных международных фестивалях (например, Чеховском), но обычно связана с представлением "домашней" страны. В Воронеже попробовали собрать именно региональный раздел программы. Впервые он появился осенью 2020-го, на Х Платоновском. В результате местные постановки были приглашены на другие фестивали. Камерный театр показал своего "Бальзаминова" на Биеннале театрального искусства и "Радуге", Никитинский театр вывез на ту же "Радугу" спектакль "Двенадцатая ночь, или Как угодно". Вечер современной хореографии "Танцуем Мандельштама" (в исполнении артистов танцевальной труппы того же Камерного) вошел в лонг-лист "Золотой маски".

В этом году "Воронежский кейс" посмотрели кураторы фестивалей не только из России, но и из Армении, Белоруссии, Болгарии, Румынии, Хорватии и Эстонии. Предполагалось, что в программу войдут прежде всего спектакли, которые могут удивить стилем, "языком" - не только местную публику, но и зрителей за пределами региона. Спектакли, которые можно показать на других площадках, в том числе за рубежом. Попадание в "кейс" - своего рода метка и для прогрессивной публики, тех, кому интересна не просто качественная работа режиссера и артистов, но и их творческий поиск. Поиск, который может окончиться как прорывом, так и неудачей (непопаданием в нерв времени, в аудиторию…).

Для многих театров Воронежа - как и большинства городов России - такая рискованная работа не является основной. У бюджетных учреждений есть план по сборам, по заполняемости залов. У негосударственных (например, Никитинского театра) - очевидная необходимость сводить концы с концами. Поэтому в региональный раздел программы попали не только экспериментальные, но и просто "зрительские" спектакли.

Театр кукол "Шут" показал "Крокодила" по фантасмагорическому рассказу Достоевскому в постановке Виктора Шраймана. Театр драмы имени А. Кольцова - "Пьесу без названия" (режиссер Владимир Петров). Никитинский представил "сказочную аппликацию" Ивана Комарова по мотивам романа Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи" - про трех богатырей из списка Forbes, которые отправились на поиски счастья.

В ТЮЗе для шоукейса выбрали "Битвы по средам" - динамичный, изобретательно сделанный "из ничего" спектакль для подростков по книжке Гэри Шмидта. Эскиз был выпущен за пять дней зимой (в рамках лаборатории под руководством Олега Лоевского) и затем доработан до полноценной постановки. Режиссер Георгий Цнобиладзе выбрал не самый простой для школьников материал: вряд ли они знают о войне во Вьетнаме достаточно, чтобы с лету уловить коллизию с девочкой-беженкой, которую тиранят одноклассники в США 1960-х. Да и за два часа пробежать галопом три пьесы Шекспира - то еще испытание. Однако в спектакле масса придумок, которые позволяют зрителям сориентироваться в происходящем. Часть истории рассказана как комикс, весь Шекспир - это забавный "театр в театре", пародия на самодеятельность с картонными бородами и молниями на палочках. Самым юным артистам пока недостает красок, объемности образов (возможно, такая задача и не ставилась). Зато найдена верная интонация, без морализаторства и снисходительности. "Битвы по средам" имеют все шансы достойное место в репертуаре.

Камерный театр представил для фестиваля новую работу танцевальной труппы - "Сны Междуречья" (хореограф Виктория Арчая) и драму "Привидения" в постановке Михаила Бычкова. В нордическом спектакле по Ибсену все герои недоговаривают (в переносном и прямом смысле - обрывая фразы на полуслове), главные события вынесены за текст, за сцену, за пределы того иллюзорного благопристойного мира, который пытается поддерживать в своем доме застегнутая на все пуговицы фру Алвинг (Наталья Шевченко). Нарочито замедляя действие, режиссер искусно создает атмосферу предгрозовой духоты, морока, всеобщей обреченности. Герои, жертвы своих или чужих ошибок, идут ко дну среди колонн с полупрозрачными модильяниевскими портретами, в зловещих отсветах очистительного пожара. То, что по существу могло бы выглядеть уродливой деградацией, здесь - изящный декаданс. Притом окрашенный парадоксальным, затаенным сочувствием к человеку. Спектакль смотрится, как артхаусное кино, будучи при этом внятным и открытым, как кажется, и неопытному зрителю.

Особняком в программе стоял театр оперы и балета, который под занавес сезона подготовил вечер современной хореографии и премьеру "Свадьбы Фигаро". Обе постановки - что называется, на вырост. Первая - для публики, вторая - для труппы.

Танцевальный блок создали с воронежскими артистами молодые режиссеры Софья Гайдукова и Константин Матулевский ("Дева") и Константин Кейхель ("След") в рамках фестиваля "Re:форма танца". В первом мини-спектакле занята балерина Диана Кустурова и украшенный венками и рогами хор. Хрупкая девушка играет Артемиду, богиню целомудрия: прохаживается перед певцами и как бы в шутку пытается их соблазнить, а потом расправляется со свидетелями своей слабости. "Дева" бескомпромиссно неспешна и при внешней скупости хореографии требует от зрителя концентрации (возможно, не совсем привычной), а от солистки - недюжинной собранности. Шутка ли - держать внимание зала в одиночку, без прыжков и фуэте, создавая напряжение в статике… Постановке Кейхеля предпослан эпиграф из диалога Платона о природе знания: пока в нас живы отпечатки впечатлений или мыслей, мы их помним, когда же места для новых оттисков не остается - забываем, накладываем новые поверх. Спектакль и построен как серия мимолетных образов, которые наслаиваются друг на друга. Фигуры танцоров между полосами света, по-видимому, должны визуально напоминать пиктограммы на восковых табличках, которыми пользовались в античности.

Опера Моцарта - прекрасный и, с точки зрения содержания, беспроигрышный вариант для того, чтобы всколыхнуть интерес публики к музыкальному театру. Яркое сценическое решение нашел худрук Камерного Михаил Бычков, дирижера-постановщика пригласили со стороны - Феликс Коробов (Москва) благодаря пандемии не уехал в Ла Скала и смог поработать с воронежским оркестром и солистами. Ему удалось добиться качественного звучания, которое, будем надеяться, зрители смогут услышать и в новом сезоне. Артисты основательно "подтянулись" по вокалу и итальянскому языку. "Свадьба Фигаро" получилась стильной, современной - достойной пристального внимания и воронежцев, и жителей как минимум соседних регионов, где оперных театров нет.

Посмотрев спектакли шоукейса, приезжие критики отметили, что ситуация в воронежской культуре неоднородна.

- По ощущению, в городе есть очень живой Платоновский фестиваль и Камерный театр, есть Никитинский, который исторически связан с Камерным. И есть остальное культурное поле, которое не подключается к их жизни, не включает в орбиту внимания новые театральные языки, - заявил продюсер, советник худрука Александринского театра (Санкт-Петербург), член экспертного совета "Золотой маски" Алексей Платунов. - Чувствуется некое самоуспокоение: публика нас понимает, любит, и довольно, можно позволить себе автоматическое существование в профессии. На мой взгляд, это большая ошибка. Нужно не бояться переходить границы, возможно, вводя свою публику в недоумение.

Вместе с тем спектакли, которые не соответствуют актуальным трендам, - необязательно плохие и даже необязательно несовременные, подчеркнула худрук международного фестиваля современного танца Dance Inversion (Москва) Ирина Черномурова:

- Театры решают каждодневные задачи, которые не всегда совпадают с фестивальными. Я могу об этом говорить, так как работала в МАМТе и работаю в Большом. Фестивальное явление часто живет недолго.

Прямая речь

Глеб Ситковский, член Ассоциации театральных критиков:

- Шоукейс в регионе - это очень важный прецедент. Население Воронежской области -2,5 миллиона, это больше, чем в Эстонии, сравнимо с Латвией и Литвой. Я бывал на шоукейсах в странах Балтии, после таких показов местные театры начинают ездить на фестивали. Такие проекты сегодня бесполезно делать в Липецке или Белгороде, как и в других регионах центральной полосы, где театральная картина довольно печальная. Исключением был, может быть, Ярославль при Евгении Марчелли (худрук Театра имени Ф. Волкова в 2011-2019 годах. - "РГ"). Я был в Воронеже на спектаклях, на "Итогах сезона". Была заметна разница между Камерным театром, Никитинским - и всеми остальными, которые можно условно отнести к "Липецкой области". И они тоже постепенно подтягиваются по уровню. В ТЮЗ позвали востребованного режиссера Цнобиладзе - можно обсуждать, что в его спектакле получилось, что нет, но это попытка вырваться из провинциальности. Театры не всегда понимают назначение шоукейса. Должно пройти время, чтобы это заработало. В Грозном проходит фестиваль "Федерация" - похожая попытка вытянуть из ужасного состояния национальные театры. Там мы тоже попытаемся сделать шоукейс, но надо понимать, что развитие - очень долгий процесс.

Александр Литягин, худрук, врио директора Воронежского театра оперы и балета:

- У каждого фестиваля свои цели. Первый созданный мной фестиваль с советским названием "Воронежские звезды мирового балета" затевался для того, чтобы заставить нашу труппу "включиться", следить за тем, что происходит в искусстве, чего добились их же коллеги, однокашники, которые пробились в лучшие федеральные театры. Мои друзья приезжали выступать бесплатно или за три копейки. И местные танцовщики возмущались: мол, сами премьеры, прекрасно танцуем, а тут вы каких-то "масквичей" приглашаете и платите гонорары. Это обычная провинциальная история закрытости. За шесть лет наш фестиваль прошел все стадии развития, пара солистов из Воронежа стала лауреатом телепроекта "Большой балет". Дальше я решил переключиться с классики на современность и затеял "RE:форму танца", при нулевом бюджете приглашать режиссеров, чтобы они делали постановки с нашими артистами. При этом я осознаю, что делаю, и осознаю, что у нас публика скорее пойдет смотреть балет, условно говоря, Прельжокажа, чем на неумелых танцовщиков под руководством российских хореографов. Но прогресс есть. С оперной труппой будет похожая работа, чтобы люди понимали, что вообще происходит в области театра.