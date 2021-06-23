На факультете социальных наук Университета Лобачевского открылась первая в стране лаборатория киберпсихологии. Цель, по словам ее руководителя Валерии Демаревой, исследовать, как киберпространство влияет на психику людей, а также обеспечить оптимальное функционирование в виртуальной среде. В лаборатории шесть направлений исследований, в том числе по нейромаркетингу, исследованию состояний человека-оператора, нейрофизиологии, фундаментальным вопросам психологии познания и когнитивной философии.

Кстати, недавно Валерия Демарева выиграла президентский грант по изучению, как происходит смена состояний "знания-незнания", когда человек взаимодействует с текстами в виртуальной среде. Что именно мозг воспринимает как "получение знания". Это особенно актуально во время стремительного распространения онлайн-образования. В частности, будут определены показатели движения глаз, которые могут отражать когнитивные, эмоциональные и моторные компоненты работы с информационным образом во время процесса получения знаний. То есть проект является междисциплинарным.

Еще одно направление исследований - поиск и уточнение маркерных рядов, позволяющих выявлять как страницы-роботы (фейки), так и потенциально опасный контент.

- Также мы будем изучать воздействие гаджетов на мозг и вообще на состояние разных групп людей в целом, - говорит Демарева. - В частности, оценим, как влияет смартфон на людей с разными социально-демографическими характеристиками, как влияют современные модные нейрогарнитуры.

Серьезная проблема - интернет-зависимость. Ученые намерены не только изучать таких людей, но и найти для каждого зависимого способы ему помочь с помощью специальных тренингов.