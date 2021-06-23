Новости

Умер актер Валентин Рыжий 20:57
Захарова назвала ложью заявления Лондона по инциденту в Черном море 20:35
В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55 20:30
Нерабочие дни в мае не помешали росту промпроизводства 20:17
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки 20:00
Автогол вратаря вывел Испанию вперед в матче со словаками 19:46
Умер легендарный диктор, народный артист России Виктор Балашов 19:46
Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море 19:44
На выставке в Минске презентовали тепловые пушки нового поколения 19:42
Двоих сотрудников S7 задержали по подозрению в коммерческом подкупе 19:40
В Москве "Яндекс" открыл пункты вакцинации от коронавируса для курьеров 19:38
Организаторам речных круизов в Москве грозит штраф до миллиона рублей 19:01
У зарубежных инвесторов возродился интерес к офисам 19:01
Среди привившихся в Подмосковье разыграют еще одну квартиру 18:53
Театральные деятели поддержали идею доступа зрителей по QR-кодам 18:50
Франция проведет в Куршевеле сразу два этапа юниорского Гран При по фигурному катанию 18:28
СМИ: Меркель и Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 18:11
МИД РФ: Берлин оставил без ответа восемь обращений по Навальному 18:03
Москвича обманули при попытке оформить кредит на 100 миллионов рублей 18:02
Аэропортам присвоили имена врача и авиаконструктора 18:01
Запись на вакцинацию в Подмосковье выросла в 5 раз 17:58
Работники интернет-магазина пытались украсть товары на миллион рублей 17:55
В Петербурге обновлен абсолютный температурный максимум 17:54
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года 17:45
В рестораны Подмосковья не пустят с медотводами от прививки и ПЦР-тестами 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
23.06.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Число пострадавших в результате обрушившегося на город ливня выросло до 55. Семь человек были госпитализированы. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В Ялте людей начали эвакуировать из-за появления новой реки

По ее данным, на сегодняшний уже 55 человек обратились за медицинской помощью. Семеро пострадавших были госпитализированы, двое из них выписаны. Ранее сообщалось, что одному из пострадавших сделана операция на лодыжке. В районе поселка Краснокаменка погиб местный житель, молодой человек 26 лет. Его унесло потоком. Еще одна женщина пропала без вести в районе Южнобережного шоссе, 27.

- Именно отсюда 18 июня потоком воды унесло жительницу Ялты Ирину Николаевну Гилляровскую, - написала Павленко. - Она числится без вести пропавшей. Поиски продолжаются, подключились кинологи. Надеемся на чудо…

Также в городе увеличилось до 16 число пострадавших от удара стихии социальных учреждений. В том числе шесть школ и девять детских садов. Поток буквально уничтожил местное отделение социальной защиты.

Напомним, 17-18 июня над Ялтой и окрестными горами выпало три месячных нормы осадков. В результате город и большинство относящихся к Большой Ялте поселков оказались затоплены, многие дома погребены под метровыми слоями смеси камней и земли, принесенных селевыми потоками. В Ялте действует режим чрезвычайной ситуации. На устранении последствий наводнения трудятся более 21 тысячи военных, спасатели Крыма и соседних регионов, коммунальные службы. 22 и 23 июня в городе объявлены не рабочими днями, в Ялте проводится всекрымский субботник. На помощь ялтинцам приехали несколько тысяч добровольцев со всего полуострова.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минобороны показало кадры преследования британского эсминца в Черном море
Цена нефти Brent поднялась выше 76 долларов за баррель впервые с 2018 года
Путин поручил Хуснуллину подключиться к восстановлению объектов в Крыму
Собянин озвучил прогноз по ситуации с коронавирусом
В Индии сообщили о высокой заразности новейшего штамма COVID
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году