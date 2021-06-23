В Ялте число пострадавших от ливней выросло до 55

Число пострадавших в результате обрушившегося на город ливня выросло до 55. Семь человек были госпитализированы. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее данным, на сегодняшний уже 55 человек обратились за медицинской помощью. Семеро пострадавших были госпитализированы, двое из них выписаны. Ранее сообщалось, что одному из пострадавших сделана операция на лодыжке. В районе поселка Краснокаменка погиб местный житель, молодой человек 26 лет. Его унесло потоком. Еще одна женщина пропала без вести в районе Южнобережного шоссе, 27.

- Именно отсюда 18 июня потоком воды унесло жительницу Ялты Ирину Николаевну Гилляровскую, - написала Павленко. - Она числится без вести пропавшей. Поиски продолжаются, подключились кинологи. Надеемся на чудо…

Также в городе увеличилось до 16 число пострадавших от удара стихии социальных учреждений. В том числе шесть школ и девять детских садов. Поток буквально уничтожил местное отделение социальной защиты.

Напомним, 17-18 июня над Ялтой и окрестными горами выпало три месячных нормы осадков. В результате город и большинство относящихся к Большой Ялте поселков оказались затоплены, многие дома погребены под метровыми слоями смеси камней и земли, принесенных селевыми потоками. В Ялте действует режим чрезвычайной ситуации. На устранении последствий наводнения трудятся более 21 тысячи военных, спасатели Крыма и соседних регионов, коммунальные службы. 22 и 23 июня в городе объявлены не рабочими днями, в Ялте проводится всекрымский субботник. На помощь ялтинцам приехали несколько тысяч добровольцев со всего полуострова.