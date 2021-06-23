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23.06.2021 14:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗ рассказал об "универсальном бойце" среди моделей

Текст: Валерий Карташов

Ульяновский автозавод в соцсетях назвал "Пикап" с автоматической трансмиссией "универсальным бойцом". Запись сопровождается снимком интерьера модели.

Фото: Тимур Даутов
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Новое прозвище УАЗ "Пикап" получил по причине того, что шестиступенчатая АКП Punch Powerglide позволяет комфортно перемещаться по любым типам дорог. Также агрегат имеет запас выносливости по крутящему моменту в 500 Нм. Соответственно автомобиль можно максимально нагружать без риска сломать коробку.

"Пикап" с "автоматом" появился в продаже летом 2020 года. Двухпедальная версия машины предлагается по цене от 1 360 000 рублей. При этом на вышеупомянутой фотографии представлена модель в комплектации "Люкс Премиум Автомат" (от 1 575 000 рублей) с комфортабельными сиденьями. Автоматическая трансмиссия французского производства стыкуется с бензиновым двигателем ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Цены на "Пикап" с МКП лежат в диапазоне от 1 024 000 до 1 440 000 рублей.

Ранее УАЗ анонсировал выход "Пикапа" с приставкой CNG. К слову, весной в Иране стартовали "живые" продажи УАЗа "Пикап".

#УАЗ