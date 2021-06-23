УАЗ рассказал об "универсальном бойце" среди моделей

Ульяновский автозавод в соцсетях назвал "Пикап" с автоматической трансмиссией "универсальным бойцом". Запись сопровождается снимком интерьера модели.

Новое прозвище УАЗ "Пикап" получил по причине того, что шестиступенчатая АКП Punch Powerglide позволяет комфортно перемещаться по любым типам дорог. Также агрегат имеет запас выносливости по крутящему моменту в 500 Нм. Соответственно автомобиль можно максимально нагружать без риска сломать коробку.

"Пикап" с "автоматом" появился в продаже летом 2020 года. Двухпедальная версия машины предлагается по цене от 1 360 000 рублей. При этом на вышеупомянутой фотографии представлена модель в комплектации "Люкс Премиум Автомат" (от 1 575 000 рублей) с комфортабельными сиденьями. Автоматическая трансмиссия французского производства стыкуется с бензиновым двигателем ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Цены на "Пикап" с МКП лежат в диапазоне от 1 024 000 до 1 440 000 рублей.

Ранее УАЗ анонсировал выход "Пикапа" с приставкой CNG. К слову, весной в Иране стартовали "живые" продажи УАЗа "Пикап".