В четвертый раз за год. Автомобили Lada снова подорожают

Последний раз АвтоВАЗ корректировал прайс-листы на Lada 1 мая. В распоряжении "Российской газеты" появилось письмо, в котором завод информирует дилерскую сеть об очередном повышении цен на свою продукцию. Это случится 1 июля.

Розничные ценники будут пересмотрены на уже поставленные и неоплаченные модели Lada.

АвтоВАЗ традиционно не называет причин увеличения цен. Не исключено, что всему виной сезонность.

Как "РГ" сообщают дилеры, в салонах наблюдается ажиотаж. При этом имеется дефицит автомобилей. Ситуацию усугубляют вынужденные простои производства из-за отсутствия электронных компонентов.

"РГ" стали доступны и новые прайс-листы на Lada. Итак, Granta Sedan с нынешних 519 900 рублей подорожает до 531 900 рублей, Vesta Sedan с 743 900 до 758 900 рублей, Xray с 706 900 рублей до 726 900 рублей, Largus с 724 900 до 727 900 рублей, Niva Travel с 779 900 до 796 900 рублей, Niva Legend с 619 900 до 632 900 рублей.

Отметим, что это будет четвертое повышение цен на Lada в текущем году. Отечественный производитель по итогам периода январь-май реализовал 160 123 машины.