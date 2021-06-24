Раскрыты характеристики нового Kia Sportage

В Южной Корее состоялась закрытая презентация пятого поколения Kia Sportage, на которой были раскрыты некоторые спецификации модели.

Приём заказов начнётся с начала июля, а старт продаж намечен на двадцатое число того же месяца.

Известно, что Kia Sportage с турбодвигателем 1.6 литра мощностью 180 л.с. весит 1525 кг, с гибридной трансмиссией мощностью 230 л.с. - на сто килограммов больше.

Также стала известна диагональ дисплеев, которые объединены в панель: размер каждого составляет 12.3 дюйма.

Официальные фото салона и внешности нового Kia Sportage были опубликованы в начале июня.

До сих пор компания не раскрыла подробностей о новинке, но с большой долей вероятности кроссовер базируется на той же платформе, что и Tucson, поэтому технически модели окажутся практически идентичными.

Фото: скриншот с youtube.com

Фото: скриншот с youtube.com