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24.06.2021 15:05
Рубрика: Легковые авто

Раскрыты характеристики нового Kia Sportage

Текст: Константин Руссов

В Южной Корее состоялась закрытая презентация пятого поколения Kia Sportage, на которой были раскрыты некоторые спецификации модели.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Приём заказов начнётся с начала июля, а старт продаж намечен на двадцатое число того же месяца.

Известно, что Kia Sportage с турбодвигателем 1.6 литра мощностью 180 л.с. весит 1525 кг, с гибридной трансмиссией мощностью 230 л.с. - на сто килограммов больше.

Также стала известна диагональ дисплеев, которые объединены в панель: размер каждого составляет 12.3 дюйма.

Официальные фото салона и внешности нового Kia Sportage были опубликованы в начале июня.

До сих пор компания не раскрыла подробностей о новинке, но с большой долей вероятности кроссовер базируется на той же платформе, что и Tucson, поэтому технически модели окажутся практически идентичными.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
#Kia