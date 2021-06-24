Аналитики оценили отток туристов из РФ после открытия Турции

Новости

Певец Валерий Леонтьев перенес две операции 10:40
Хабаровскую пиццерию оштрафовали на 150 тысяч за отказ кормить детей 10:36
Дзюба и Кузяев вошли в топ-100 игроков группового раунда Евро-2020 10:29
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков 10:22
Попова рассказала об опасности индийского штамма COVID-19 10:20
В Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов курьеров 10:20
Работодателей Москвы обязали отстранять отказавшихся от вакцинации сотрудников 10:14
Власти Москвы разъяснили права отказавшихся от вакцинации 10:14
Прилепин намерен призвать КПРФ к сотрудничеству на их съезде 10:13
Началось серийное производство автомата-амфибии 10:08
Австралия исключит препарат от AstraZeneca из программы вакцинации 09:55
"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года 09:54
Названы медуслуги, за которыми иностранцы приезжают в Россию 09:48
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности 09:38
Под Волгоградом погибла семья из четырех человек 09:15
В Подмосковье двое воров угнали 7 машин стоимостью 7 миллионов рублей 09:11
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации 09:10
Эксперты назвали факторы, влияющие на развитие российского экспорта 09:01
В Минэкономразвития назвали наиболее успешные отрасли производства 09:00
Эксперты оценили, как маркировка скажется на рынке антисептиков 09:00
МЧС предупредило о пожарной опасности в Красноярском крае 08:32
В Приамурье из-за паводка эвакуируют село 08:04
"Тампа-Бэй" проиграла "Айлендерс" и лишилась Кучерова 07:47
Аналитик спрогнозировал курс рубля к концу лета 07:40
На Филиппинах шестеро военнослужащих погибли при крушении вертолета 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как подготовить ребенка к школе
Как подготовить ребенка к школе
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
Оперштаб Москвы разъяснил порядок получения QR-кода для посещения кафе
24.06.2021 09:52
Рубрика: Экономика

Аналитики оценили отток туристов из РФ после открытия Турции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Аналитики сервиса Tvil.ru проанализировали изменения туристического потока после возобновления авиаперелетов в Турцию и наводнения в Ялте и Керчи. По мнению экспертов, два этих событиях незначительно поменяют планы российских туристов на отдых на черноморском побережье.
Восстановленный пляж Ялты после наводнения. Фото: Юлия Крымова/ РГ Восстановленный пляж Ялты после наводнения. Фото: Юлия Крымова/ РГ
Восстановленный пляж Ялты после наводнения. Фото: Юлия Крымова/ РГ

- Эксперты не видят сильного снижения турпотока из-за "турецкого феномена" и случившегося наводнения в Ялте и Керчи 17-18 июня, - сообщили в пресс-службе сервиса. - Однако около 30 процентов отмен в июне приходится на Ялту, Евпаторию, Сочи, Алушту и Анапу. При этом общая доля отмен - незначительная и составляет около двух процентов. Данные предоставлены на основании бронирований жилья на период с 18 по 30 июня, по сравнению с началом месяца.

Голикова: В Крым направлены бригады противочумного института

Ранее и сервис бронирования авиабилетов Aviasales сообщил о снижении числа бронирований на южные курорты России после объявления о возобновлении авиасообщения с турецкими курортами. По оценкам этого агрегатора, пользователи стали на 10 процентов реже искали билеты в Сочи и на 25 процентов в Симферополь.

В то же время накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о начале оттока туристов из пострадавшей наводнения Ялты. По словам спикера, тому способствуют возникшие после стихии неудобства и главным образом - закрытие пляжей Ялты Роспотребнадзором.

В Ялте 19 тысячам человек поставят прививки от гепатита А и дизентерии

- Предстоящие два-три дня станут принципиальными для всей нашей команды: нужно чтобы город успокоился и полностью функционировал, и работа пляжей началась хотя бы частично, - сказал Константинов, отметив возросшие цены на таки до аэропорта. - Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции сезона, чтобы все были довольны.

Завершить восстановительные работы в Ялте планируют до 28 июня. Но пляжи судя по всему останутся закрытыми и после этого. Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды у берегов Ялты холерных вибрионов, но все-таки запретил эксплуатацию пляжей до стабилизации показателей мутности воды и завершения обследования дна.

Как сообщили в Tvil.ru, если тенденции последних дней сохранятся, то по сравнению с июнем турпоток в июле в Крым возрастет на 40 процентов, а на курорты Кубани - на 50 процентов.

В Севастополе разъяснили новый порядок заселения в отели

- Евпатория и Феодосия планируют принять в июле на треть больше туристов, чем в июне, - отметили аналитики. - Средний чек в Краснодарском крае увеличился на 52 процента, в Крыму - на 70 процентов по сравнению с маем 2021 года. Туристы бронируют отдых на черноморских курортах России вплоть до сентября.

Вместе с тем многие туристы называют причиной отмены брони на Крым как раз резко возросшие цены на отдых после закрытия Турции и более адекватное соотношение цены и уровня сервиса на средиземноморских курортах.

Кстати

По статистике Tvil.ru, наибольший спрос в Крыму в июне был виден на отели (77 процентов), на втором месте - квартиры (15), на третьем - дома (пять). На курортах Краснодарского края в июне 81 процент туристов останавливался в отелях, 11 - в квартирах и пять - в домах.

Больше всего туристов выбирают отдых в Ялте (15 процентов), в Евпатории (12 процентов), в Феодосии (11), в Алуште (девять). Сочи - лишь на пятом месте с восемью процентами. Далее следуют Севастополь (семь процентов туристов останавливаются в городе-герое), Судак (7,5), Анапа (семь), Геленджик и Алупка (по три процента).

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

МВД внедрило систему распознавания людей и автомобилей
Появилось видео с борта обстрелянного британского эсминца Defender
Володин призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации
Москве разъяснили правила посещения общепита для детей и подростков
"Сармат" планируют испытать в третьем квартале 2021 года
Россиянам объяснили, в каких случаях можно уйти в отпуск на год
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков