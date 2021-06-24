Аналитики оценили отток туристов из РФ после открытия Турции

Аналитики сервиса Tvil.ru проанализировали изменения туристического потока после возобновления авиаперелетов в Турцию и наводнения в Ялте и Керчи. По мнению экспертов, два этих событиях незначительно поменяют планы российских туристов на отдых на черноморском побережье.

- Эксперты не видят сильного снижения турпотока из-за "турецкого феномена" и случившегося наводнения в Ялте и Керчи 17-18 июня, - сообщили в пресс-службе сервиса. - Однако около 30 процентов отмен в июне приходится на Ялту, Евпаторию, Сочи, Алушту и Анапу. При этом общая доля отмен - незначительная и составляет около двух процентов. Данные предоставлены на основании бронирований жилья на период с 18 по 30 июня, по сравнению с началом месяца.

Ранее и сервис бронирования авиабилетов Aviasales сообщил о снижении числа бронирований на южные курорты России после объявления о возобновлении авиасообщения с турецкими курортами. По оценкам этого агрегатора, пользователи стали на 10 процентов реже искали билеты в Сочи и на 25 процентов в Симферополь.

В то же время накануне председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о начале оттока туристов из пострадавшей наводнения Ялты. По словам спикера, тому способствуют возникшие после стихии неудобства и главным образом - закрытие пляжей Ялты Роспотребнадзором.

- Предстоящие два-три дня станут принципиальными для всей нашей команды: нужно чтобы город успокоился и полностью функционировал, и работа пляжей началась хотя бы частично, - сказал Константинов, отметив возросшие цены на таки до аэропорта. - Нужно сработать так, чтобы сохранить общие тенденции сезона, чтобы все были довольны.

Завершить восстановительные работы в Ялте планируют до 28 июня. Но пляжи судя по всему останутся закрытыми и после этого. Роспотребнадзор не обнаружил в пробах воды у берегов Ялты холерных вибрионов, но все-таки запретил эксплуатацию пляжей до стабилизации показателей мутности воды и завершения обследования дна.

Как сообщили в Tvil.ru, если тенденции последних дней сохранятся, то по сравнению с июнем турпоток в июле в Крым возрастет на 40 процентов, а на курорты Кубани - на 50 процентов.

- Евпатория и Феодосия планируют принять в июле на треть больше туристов, чем в июне, - отметили аналитики. - Средний чек в Краснодарском крае увеличился на 52 процента, в Крыму - на 70 процентов по сравнению с маем 2021 года. Туристы бронируют отдых на черноморских курортах России вплоть до сентября.

Вместе с тем многие туристы называют причиной отмены брони на Крым как раз резко возросшие цены на отдых после закрытия Турции и более адекватное соотношение цены и уровня сервиса на средиземноморских курортах.

Кстати

По статистике Tvil.ru, наибольший спрос в Крыму в июне был виден на отели (77 процентов), на втором месте - квартиры (15), на третьем - дома (пять). На курортах Краснодарского края в июне 81 процент туристов останавливался в отелях, 11 - в квартирах и пять - в домах.

Больше всего туристов выбирают отдых в Ялте (15 процентов), в Евпатории (12 процентов), в Феодосии (11), в Алуште (девять). Сочи - лишь на пятом месте с восемью процентами. Далее следуют Севастополь (семь процентов туристов останавливаются в городе-герое), Судак (7,5), Анапа (семь), Геленджик и Алупка (по три процента).