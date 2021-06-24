Россия готова поставить в Беларусь системы С-400

Российские зенитно-ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" могут быть поставлены для подразделений ПВО Беларуси. Вопрос о направлении вооружений может быть рассмотрен в кратчайшие сроки при соответствующем обращении Минска.

Об этом РИА Новости на выставке вооружений MILEX-2021 заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов.

Вместе с "Триумфом" белорусские военные могут получить зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"Можно смело говорить о том, что Белоруссия проявляет интерес к обширному спектру нашей продукции военного назначения, и в целом взаимодействие между нашими странами в сфере ВТС носит динамичный характер", - сказал он.

Напомним, что в 2016 году Россия и Беларусь сформировали Единую региональную систему ПВО. В рамках сотрудничества белорусские военные получили четыре дивизиона ЗРК С-300ПС. Два из них развернуты в районе Полоцка, а другие в Гродненской и Брестской областях.

Всего в состав Единой системы ПВО входят авиационных частей, шесть радиотехнических подразделений, в том числе радиоэлектронной борьбы.