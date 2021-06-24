УАЗ выпустил новую версию конкурента "ГАЗели"

Новая версия сохранила конструктивные решения стандартной моноприводной УАЗ "Полуторки". Машина имеет увеличенную колёсную базу, расширенную колею, двускатную ошиновку, модернизированную подвеску, рулевое управление с демпфером, дисковые тормоза по кругу.

Облегченная "Полуторка" с платформой объёмом 10,5 м3 оснащается 2,7-литровым "атмосферником" ЗМЗ-Про (149,6 л. с.). Доступен и аналогичный газо-бензиновый агрегат мощностью 143 л. с. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой "механикой" Dymos.

В список базового оборудования модели входит следующее: подушка безопасности водителя, системы ABS и EBD, регулировка руля по вылету и углу наклона, двухместное пассажирское сиденье с подлокотником, а также центральный замок, иммобилайзер, электропривод стеклоподъёмников, функция подогрева наружных зеркал, транспортная фанера и такелажные петли.

Опционально предлагается эргономичное водительское кресло, кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком, подогрев ветрового стекла и пассажирских сидений, ГБО с баком объёмом 93 или 100 литров.

УАЗ "Полуторка" полной массой 2,5 тонны может быть исключительно в бортовом варианте со стандартной базой и однорядной кабиной. Цены начинаются с отметки 1 040 000 рублей. Известно, что облегченную модификацию получит и полноприводный "Профи".

Кстати говоря, уазовцы уже признались в отзывной кампании "Полуторки" из первой партии. На автомобилях выявили дефект в виде перетирания задних тормозных шлангов.