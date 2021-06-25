Британию предупредили об ответе РФ в случае повторения инцидентов в море

Если инциденты с заходом британских военных кораблей в территориальные воды России будут повторяться, Москва ответит уже не предупредительным огнем. Об этом на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил глава российской делегации Константин Гаврилов, комментируя данные Лондона о том, что эсминец Defender якобы совершал "мирный проход через территориальные воды Украины".

"Со своей стороны вынужден предупредить бывшую "царицу морей", что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели", - заявил Гаврилов, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, 23 июня после захода британского эсминца в морские границы России в Черном море силы ВС РФ были вынуждены применить предупредительные стрельбу и бомбометание. В Москве поведение иностранных военных назвали откровенной провокацией. МИД 24 июня выразил решительный протест послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт.