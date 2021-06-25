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25.06.2021 11:23
Рубрика: Легковые авто

Skoda приостановит один из своих автозаводов в Чехии

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Skoda Auto Фото: Skoda Auto
Фото: Skoda Auto

Skoda Auto присоединилась к списку автопроизводителей, пострадавших от глобального дефицита полупроводников чипов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Автозавод-призрак, который стал пристанищем блогеров, сносят

Профсоюз компании сообщил, что с 28 июня приостановят один из двух автозаводов Skoda в Чехии - в Квасинах (там делают представительские Superb, а также кроссоверы Kodiaq).

С перебоями будут работать и другие предприятия Skoda Auto - в Млада-Болеславе (головной завод, производит Fabia, Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Enyaq iV) и Врхлаби (трансмиссии), уточняет Reuters. До какой даты будет находиться в простое площадка в Квасинах - неизвестно.

Российского рынка мера практически не коснется - из Чехии к нам в готовом виде поставляют только Superb, остальные модели делают в РФ.

В России у Volkswagen, в который входит Skoda Auto, уже был незапланированный простой - с 17 по 22 июня останавливали контрактный выпуск машин на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде, не хватало электронных блоков. На ГАЗе выпускаются четыре модели: кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также легковая Octavia.

#Skoda