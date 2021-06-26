Американская разведка посчитала НЛО угрозой нацбезопасности

Неопознанные летающие объекты могут представлять проблемы для нацбезопасности США, говорится в опубликованном докладе национальной разведки страны.

"НЛО могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в основном состоит в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством", - со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

Доклад отмечает 144 случая предполагаемого наблюдения НЛО, которые не удалось должным образом объяснить. При этом однозначных выводов о природе этих явлений нет, и для их изучения, как отмечается в документе, потребуется больше времени, более системный подход и значительные средства. Это первый за полвека доклад об НЛО, который разведка США выпускает по запросу конгресса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США серьезно относятся к сведениям, что в воздушном пространстве страны были замечены неопознанные летающие объекты. Каждый такой случай внимательно изучается, отметила она.

В августе прошлого года Пентагон сообщил о создании специальной рабочей группы по изучению НЛО. Ее задачами стали обнаружение, анализ и составление списка НЛО, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США.