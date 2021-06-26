В Ялте снова начался ливень с грозой

В Ялте спустя неделю после наводнения вновь начался ливень с грозой. В связи с этим власти города собирают оперативный штаб, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем аккаунте на Facebook.

По ее словам, в городе готовы к работе тысячи военных и три сотни сотрудников МЧС.

Глава Ялты также попросила жителей сообщать о проблемах. возникших из-за разгула стихии. В комментариях горожане оставляют сообщения о подтопляемых районах. В частности, стало известно о проблемных ситуациях на улицах Кривошты и Вергасова.

Утром управление МЧС по Республике Крым опубликовало штормовое предупреждение на день.

Днями в ранее в Ялте и Керчи начали дезинфицировать подтопленные на прошлой неделе помещения. Местная власть подсчитывает сумму ущерба, а более 800 пострадавших ялтинцев уже подали заявление на компенсацию.