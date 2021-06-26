В Ялте субботний ливень подтопил 20 домов

Очередной сильный ливень, накрывший сегодня Ялту, стал причиной подтопления трех частных домовладений, 15 многоквартирных домов, станции техобслуживания и гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города курорта.

Как уточнили в администрации субботние осадки оказались не такими разрушительными, как в роковую пятницу 18 июня. Тем не менее за несколько часов выпало 20 миллиметров осадков - почти месячная норма осадков.

- Как и в случае потопа 18 июня, в первую очередь пострадали строения вблизи рек - улицы Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова, - пояснили в мэрии. - Сейчас мы стягиваем все силы во все "узкие места", как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное - жизнь людей и не допустить повторных подтоплений домов.

Мэр видит главную причину последних подтоплений в построенных близко к руслу реки домах.

- Наша задача - защитить эти участки, - сказала Янина Павленко. - И как уже говорила, в дальнейшем при разработке градостроительной документации нужно исключить строительство жилья вплотную к руслам рек.

Сейчас над устранением последствий залпового ливня 18 июня в Ялте работают почти 500 сотрудников МЧС. Проведена дезинфекция 30 объектов, в том числе двух социально значимых, а также двух километров дорог.