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26.06.2021 21:04
Рубрика: Происшествия

В Ялте субботний ливень подтопил 20 домов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Очередной сильный ливень, накрывший сегодня Ялту, стал причиной подтопления трех частных домовладений, 15 многоквартирных домов, станции техобслуживания и гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города курорта.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как уточнили в администрации субботние осадки оказались не такими разрушительными, как в роковую пятницу 18 июня. Тем не менее за несколько часов выпало 20 миллиметров осадков - почти месячная норма осадков.

- Как и в случае потопа 18 июня, в первую очередь пострадали строения вблизи рек - улицы Кривошты, Вергасова, Киевская, Ломоносова, Бирюкова, Спендиарова, - пояснили в мэрии. - Сейчас мы стягиваем все силы во все "узкие места", как мы их назвали. После того, как устраним все последствия, сядем и будем разбирать каждую конкретную ситуацию. Пока главное - жизнь людей и не допустить повторных подтоплений домов.

Мэр видит главную причину последних подтоплений в построенных близко к руслу реки домах.

- Наша задача - защитить эти участки, - сказала Янина Павленко. - И как уже говорила, в дальнейшем при разработке градостроительной документации нужно исключить строительство жилья вплотную к руслам рек.

Сейчас над устранением последствий залпового ливня 18 июня в Ялте работают почти 500 сотрудников МЧС. Проведена дезинфекция 30 объектов, в том числе двух социально значимых, а также двух километров дорог.

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