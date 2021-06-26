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В Сети вышел триллер с Линдеманном и Реввой о маньяке в СССР

Новости
    26.06.2021, 17:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Till Lindemann Фото: youtube.com/ Till Lindemann
Фото: youtube.com/ Till Lindemann

Хорроры и триллеры в советском сеттинге (разной степени реалистичности и серьёзности) становятся всё популярнее - взять хотя бы недавние "Пищеблок" по роману Алексея Иванова или феерического сариковского "Чикатило" с Нагиевым.

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Тенденцию продолжает короткометражка "Я ненавижу детей" (Ich hasse Kinder), снятая клипмейкером Сергеем Греем, ранее снимавшим клипы для Тилля Линдеманна и срежиссировавшим его недавний фильм-концерт Live in Moscow.

Сюжет кровавой драмы о буллинге и мести следующий: маленького немца травили в советской школе задиры. Много лет спустя обидчики бедняги стали один за другим гибнуть, причём способами, напоминающими те самые школьные издевательства. Подозрение, конечно, сразу падает на того самого немца. Зовут его Тилль Вернерович Линдеманн - и играет его, как нетрудно догадаться, лидер Rammstein. На чистую воду его не без пристрастия пытается вывести капитан советской милиции в исполнении Александра Реввы (Грей снимал клипы и для его альтер эго Артура Пирожкова), которому эта роль удивительно к лицу. Также в фильме можно увидеть Аглаю Тарасову, сыгравшую супругу Тилля Вернеровича.

Многие кадры мы уже успели увидеть в клипе на песню Ich hasse Kinder, фрагменты которой, в свою очередь, постоянно звучат в фильме.

За 16 часов фильм набрал 41 тысячу лайков и около 700 дизлайков.

Посмотреть остроумную и стильную короткометражку длиной 20 минут можно на официальном канале Линдеманна (строго 18+).

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