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Тизеры: Тилль Линдеманн и Александр Ревва в фильме об СССР

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    25.06.2021, 15:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Till Lindemann Фото: youtube.com/ Till Lindemann
Фото: youtube.com/ Till Lindemann

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, чей проект с Петером Тэгтргреном, названный по фамилии немца, недавно распался, продолжает бурную творческую деятельность.

Причём она всё ещё тесно связана с нашей страной - вслед за эпатажным клипом на песню с говорящим названием Ich Hasse Kinder, где, помимо самого Тилля, сыграли Александр Ревва и Аглая Тарасова, анонсирован выход короткометражного фильма под тем же заголовком.

Как видно из трёх опубликованных тизеров (18+), предшествовавший клип был создан на основе материалов фильма: в тизерах мы вновь видимо Ревву в роли капитана советской милиции, сурово допрашивающего "Линдеманна Тилля Вернеровича", который затем предстаёт перед советским судом - очевидно, за зверские преступления против детей.

Премьера намечена на завтра и пройдёт на том же YouTube-канале музыканта.

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